Milan, niente Karetsas, Mastantuono potrebbe arrivare a una condizione

Milan che è all’urgente ricerca di un elemento in grado di scatenare la fantasia dei tifosi e di concretizzare i propri attaccanti, un trequartista è ovviamente nelle idee della società che in accordo con il nuo allenatore Ruben Amorim ha già sondato il terreno che inizialmente sembrava poter parlare greco, ovvero Kostantinos Karetsas che però ha trovato l’accordo col Borussia Dortmund.

Come ipotesi delle ultime ore ha iniziato a farsi strada un’alternativa che è ancora più suggestiva ovvero Franco Mastantuono, anche lui molto giovane come il trequartista greco in forza al Genk ma che ancora di più ha bisogno di rilanciarsi. Come potrebbe diventare rossonero?

Mastantuono – Milan, affare possibile?

Al momento è una ipotesi che però viene vagliata anche dallo staf del calciatore scuola River: arrivato al Real Madrid lo scorso anno, a causa di una folta concorrenza ma anche al netto di una annata globalmente negativa per i Blancos, il 18enne nato ad Azul, in Argentina ha trovato spazio solo a sprazzi e forte di un contratto pesante, ha necessità di rilanciarsi.

Diversi club hanno “drizzato le antenne”, anche il Benfica oltre alla Fiorentina potrebbero decidere di farsi avanti per valorizzare il talento che sicuramente c’è nel calciatore classe 2007, ma che deve trovarsi in un contesto di spazio e fiducia così da crescere.

Il Milan non troppi anni fa ha fatto qualcosa di simile con Brahim Diaz, che seppur non da titolarissimo dopo il ritorno in Camiseta Blanca ha comunque trovato minutaggio, per questo i rapporti tra le due società sono solidi e anzi amichevoli. Il Real non sembra volerlo cedere oltre il prestito anche in virtù di un investimento da circa 45 milioni di euro la scorsa estate.

Per questo diverse società hanno fatto richiesta di informazioni, e il Milan è in prima fila, anche al netto della necessità oltre che volontà di rinnovare nettamente il proprio comparto offensivo (vedi le notizie su Leao): un prestito oneroso magari con un diritto di riscatto potenziale potrebbe tradursi per il Milan nel caso di Mastantuono come un tipo di soluzione a basso rischio, e limitando anche l’esborso economico in termini di cartellino.