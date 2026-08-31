Napoli, saluta Lindstrom: scelta la nuova destinazione e la formula

Il mercato del Napoli è stato probabilmente quello meno “scoppiettante” tra le società di Serie A di livello alto, con i partenopei di fatto bloccati da vari contesti come una rosa sproporzionata rispetto alle necessità, ma anche con il fattore liste da tenere in considerazione. In queste ultime battute anche molti “esuberi” come Jesper Lindstrom sembrano aver trovato uno sbocco.

In particolare il danese, arrivato in azzurro esattamente 3 anni fa non ha mai convinto la società partenopea dopo ottime annate in Germania, si prepara ad una nuova cessione.

Lindstrom – Napoli: nuova cessione

Secondo quanto rilevato dalla redazione di Sky Sport infatti l’ex Francoforte sarebbe pronto a sbarcare con la formula del prestito con potenziale diritto di riscatto alla corte del Red Bull Salisburgo, che milita nel campionato austriaco di massima divisione.

Nuova avventura per l’esterno d’attacco cresciuto nel Brøndby, che è stato pagato 25 milioni di euro dal Napoli nel 2023, ma come accennato e come è risaputo da parte dei tifosi azzurri non è riuscito mai ad imporsi a partire nell’annata post terzo scudetto, rivelatasi fallimentare con un tourbillon di allenatori.

Da quel momento in poi sono arrivate le cessioni in prestito, dapprima in Premier League con l’Everton e successivamente, durante la scorsa stagione in Germania con la casacca del Wolfsburg.

In tutti i casi il classe 2000 anche a causa di problemi fisici, non è riuscito ad imporsi pur avendo raccolto un discreto minutaggio, ed è ritornato alla base. Valutato durante il ritiro da Max Allegri, è stato comunque confermato come cedibile, e fa parte di una rosa che è ancora molto ampia.

Nel corso delle scorse settimane il calciatore sembrava in procinto di lasciare già Napoli tornando in Germania ma l’accordo con lo Schalke 04 che sembrava concluso è sfumato a causa di un, secondo il Napoli, problema sviluppato dall”inesattezza delle informazioni diffuse a mezzo stampa“.

Lindstrom è in scadenza di contratto nel 2028 avendo firmato un accordo dalla durata di 5 anni: per questo la dirigenza partenopea è ovviamente fortemente intenzionata a trasformare al termine di questa annata la cessione da prestito a titolo definitivo.