Napoli – Guiu, gli azzurri preparano l’offerta: ecco cosa manca

Attaccante cercarsi per il Napoli che tra le Big è sicuramente la società che ha deciso fin dal principio di non acquistare in questa sessione di mercato estiva se non per sostituire calciatori in uscita. Il reparto offensivo finora ha visto la cessione di Romelu Lukaku, e il momentaneo ma per nulla improbabile alla fine del mercato, reintegro di Lorenzo Lucca dopo una prima stagione in azzurro non positiva.

Tuttavia agli azzurri è molto gradito un giovane attaccante, scuola Barcellona ma di proprietà del Chelsea, ovver Marc Guiu.

Marc Guiu: perchè piace al Napoli

Il Napoli segue infatti la “linea verde” anche per una pragmatica questione legata alle liste: infatti la rosa azzurra è estremamente ricca e vasta, inoltre tra i tesserati molti non rientrano nel progetto azzurro di Max Allegri. In sintesi nessun acquisto “over 25”. Guiu che di anni ne ha appena 20 rientra appieno in questo contesto, lo stesso di Favasuli, l’altro acquisto, nonchè il primo dopo Badiashile (in prestito).

Si tratta di un calciatore equilibrato fisicamente, longilineo ma dotato di una buona progressione che è cresciuto nella cantera del Barcellona acquistato poi dal Chelsea nel 2024 ha trovato poco spazio data la concorrenza, ma si è fatto vedere in Conference League con una ottima media fatta di 6 reti in 9 partite nonostante la giovanissima età. Dopo un prestito al Sunderland, Guiu è ritornato alla base nel 2025 ma ha trovato poco spazio, segnando esclusivamente nelle coppe.

Al Napoli è gradita soprattutto la duttilità, può infatti giocare come punta di supporto ma anche come trequartista pur essendo fondamentalmente un centravanti.

Il Chelsea quindi che ha una rosa vastissima da gestire e da “smaltire”, lo valuta non meno di 23-25 milioni di euro più una percentuale sulla rivendita. Il Napoli non vorrebbe arrivare a 20 milioni restando su 15-17 milioni.

Cosa manca?

Se la questione liste permette l’affondo potenziale del Napoli, è la componente numerica ad essere un problema: tiene testa il nome di Gabriel Jesus che però non verrebbe a Napoli per entrare solo nelle rotazioni mentre Guiu un profilo ancora da sgrezzare e più semplice da formare troverebbe comunque spazio anche a cifre più ragionevoli del brasiliano.

Soprattutto al Napoli serve una cessione ulteriore: Lang non è incedibile ma il Napoli lo potrebbe dar via solo a titolo definitivo mentre il già citato Lucca avrebbe espresso la volontà di restare.

E’ una operazione che, qualora trovasse seguito, potrebbe concretizzarsi negli ultimi giorni di mercato estivo 2026.