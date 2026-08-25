Diesel oltre i 3 euro al litro: nuove misure pronte, quali sono?

Prosegue il netto rincaro del gasolio in Italia, in quella che è stata una estate 2026 globalmente di sofferenza economica per praticamente ogni tipo di cittadino, oltre che per le imprese in quanto il diesel resta di enorme importanza nelle economie.

In particolare nelle ultime ore ha fatto molto “rumore” la notizia dei 3 euro al litro raggiunti e superati in varie località in particolare presso le autostrade.

Il governo, che aveva già parzialmente provveduto, seppur temporaneamente a limitare questi rincari sui carburanti, e proprio di recente vari esponenti dell’esecutivo hanno evidenziato una volontà ulteriore, seppur sensibilmente diversa, di agire.

Diesel a 3 e più euro: dove?

La notizia di un nuovo tetto di prezzo verso l’alto che sembrava quasi impossibile poche settimane fa ha fatto il giro del nostro paese in meno di una giornata: precisamente in autostrada, nello specifico in alcuni tratti del nostro paese come nel Brennero, è stata registrato un prezzo di “Supreme Diesel”» ” è arrivato a 3,159 euro al litro superando quindi la soglia dei 3 euro come detto.

Il costo medio del diesel resta comunque al di sotto dei 3 euro ma gli aumenti globalmente in maniera sensibile aumentano portando il costo medio in autostrada tra i 2,4 ed i 2,9 euro come picco medio alto.

Nelle città il costo è sempre sensibilmente superiore ai 2,1 al litro per quanto riguarda il diesel “standard” che da oramai molti mesi è divenuto il carburante più costoso al litro alla pompa, più della benzina che resta poco sotto l’1,9 euro al litro.

Nuove misure

In maniera ancora abbastanza vaga i rappresentanti dell’esecutivo riproporranno un taglio delle accise quantomeno che dovrebbe arrivare fino al 17 centesimi al litro in una misura che dovrebbe durare presumibilmente almeno fino agli inizi di settembre 2026.

Oltre che in questo senso, l’esecutivo è stato portato a calcolare anche una misura che vada in maniera più mirata ad influenzare una riduzione dei costi ad esempio improntato attraverso una serie di potenziali forme di tasse in aumento per i cosiddetti extra profitti piùc he su soluzioni estemporanee, ad esempio tagli in base al reddito.