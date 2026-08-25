Ecco i segni zodiacali più sensibili: ci sei anche tu?

Essere sensibili è una sorta di virtù ma anche a tratti un vero e proprio ambito caratteriale che può farci soffrire oltre la nostra volontà. Provare una particolare emotività infatti aiuta l’empatia ma è anche evidente in lati positivi come la scarsa capacità di “lasciar correre” e lasciarsi scivolare addosso le cose.

Ma quali sono i segni zodiacali famosi per essere più sensibili in senso assoluto?

Segni zodiacali più sensibili: quali sono?

Toro

Toro è quasi sorprendentemente per alcuni uno che merita questa “top 3”. Perchè mette in discussione la sensibilità come “passività” o scarso controllo sulle proprie capacità emotive. Toro infatti intimamente è fiero di essere in grado di “sentire” emozioni più degli altri ed è costantemente portato ad averne controllo.

Può essere quindi considerato un sensibile totalmente attivo, però al tempo stesso il Toro lo intravede come un pregio. E’ un idealista e non farebbe nulla di non compatibile con la propria sensibilità.

Leone

Leone è un altro che manifesta solo a tratti la propria sensibilità. Non la nasconde ma quasi vuole estraniarsi dalla capacità di gestire le emozioni, perchè si ritrae. Al tempo stesso ai più può risultare quasi distaccato, però essendo un profilo dotato di un ego importante, se questo viene messo in discussione appare per quello che è.

Vale a dire un arcobaleno o anche un vaso di Pandora di emotività e di reazioni sconnesse, apparentemente scollegate dall’apparente flemma che rende famoso il Leone che quindi lo manifesta a tratti ma raggiunge picchi anche di esplosività emotiva difficilmente eguagliabili.

Pesci

Scontato ma non troppo: Pesci per tanti è l’emotivo e il sensibile “basic” ma non per questo merita di finire fuori questa particolare forma di categorizzazione. Perchè alla fine per Pesci può apparire quasi una condanna mettere sempre tanta emotività e provare sensazioni che quasi tutti non arrivano manco a concepire.

Questo però permette al segno in questione anche di essere un passo avanti quindi negli ambiti umani è molto spesso in vantaggio almeno nella comprensione delle idee altrui.