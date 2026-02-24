Angelica Bove genitori: chi sono Madre: N/D (deceduta nel 2022). Padre: N/D (deceduto nel 2022)

Angelica Bove è un talento emergente della scena musicale italiana, nota per la sua voce intensa e per la capacità di trasmettere emozioni profonde attraverso le sue canzoni. Purtroppo, la sua vita familiare è segnata dalla tragica perdita dei genitori, entrambi deceduti nel 2022. Non sono disponibili informazioni dettagliate riguardo a ciò che i suoi genitori facessero nella vita, ma il loro impatto nella sua formazione è innegabile, essendo stati una parte fondamentale del suo percorso fino alla loro scomparsa.

La madre di Angelica, purtroppo non identificabile né per nome né per professione, ha affrontato un destino fatale che ha sconvolto la vita della giovane artista. Anche il padre ha subito lo stesso tragico destino, rendendo l’infanzia di Angelica e la sua crescita ancor più complesse da affrontare. La perdita di entrambi i genitori prima dei vent’anni ha profondamente influenzato il suo approccio alla musica e alla vita, come si può evincere dai temi autobiografici e di riflessione delle sue canzoni.

Un legame profondo con la famiglia

Angelica non ha fratelli o sorelle e, di conseguenza, ha dovuto sostenere questo peso emotivo praticamente da sola. La sua unica compagnia durante l’infanzia è stata la musica, che ha scoperto le sue potenzialità vocali in un momento semplice ma significativo: cantando nella vasca da bagno. Questo legame con la musica è diventato per lei un rifugio emotivo e una forma di autodifesa contro le difficoltà della vita.

Un’infanzia segnata da sfide

La vita di Angelica a Roma, dove è nata e cresciuta, è stata anche un’importante fonte di ispirazione per le sue creazioni musicali. Le esperienze di isolamento e di autoironia che ha vissuto sono rivissute nel suo album “Tana”, un lavoro che esplora temi di rifugio emotivo e vulnerabilità. Nonostante le avversità, Angelica ha trovato nella musica una via per esprimere il suo vissuto e le sue emozioni.

Angelica Bove si è fatta notare nel panorama musicale italiano grazie al suo talento autentico e alla sua capacità di connettersi con il pubblico. Dopo aver partecipato a X Factor nel 2023 e aver emozionato con performance indimenticabili, come quella di “La notte” di Arisa, ha continuato il suo percorso di crescita artistica. La sua carriera ha preso una svolta importante con la vittoria nella categoria Sanremo Giovani nel 2025, un riconoscimento che l’ha proiettata nel cuore della musica italiana.

Il suo brano per Sanremo 2026, “Mattone”, è atteso con grande curiosità. Presentato come una canzone autobiografica, promette di essere un’altra espressione della sua intensità emotiva. Le aspettative per la sua performance sono alte, dato il successo già ottenuto con questo brano. Il percorso di Angelica è una testimonianza di resilienza e autenticità, e i suoi fan sono pronti a sostenerla nel prossimo capitolo della sua avventura musicale.