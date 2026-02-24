Ermal Meta genitori: chi sono Madre: N/D (violinista). Padre: N/D (violento)

Ermal Meta, noto cantautore italiano di origine albanese, è figlio di una madre violinista e di un padre descritto come violento. La sua infanzia è stata segnata dal trasferimento in Italia nel 1994, insieme alla madre e ai suoi fratelli, per sfuggire a un contesto familiare molto difficile. Questo spostamento ha avuto un impatto significativo sulla sua vita e sulla sua carriera musicale, poiché è stato grazie all’incoraggiamento della madre che si è avvicinato al mondo della musica.

Famiglia e Origine

Ermal Meta è nato il 20 aprile 1981 a Fier, in Albania. La sua storia familiare si intreccia con l’arte e il dolore. La madre, violinista, ha svolto un ruolo fondamentale nella sua crescita, stimolando la sua curiosità per la musica e incoraggiandolo a inseguire i suoi sogni. Dall’altro lato, il padre ha rappresentato un’ombra nel suo passato, una figura violenta che ha costretto la sua famiglia a cercare una vita migliore lontano dall’Albania.

Fratelli

Ermal ha un fratello di nome Rinland, ma non ci sono ulteriori informazioni riguardanti la sorella o altri membri della famiglia. Tuttavia, è chiaro che il legame tra i fratelli è forte, unito dalla comune esperienza di fuga da una situazione difficile e dalla ricerca di stabilità e successo in un nuovo contesto.

Crescita musicale e prime esperienze

Trasferitosi a Bari con la madre e il fratello, Meta ha vissuto un’infanzia segnata da sfide e sacrifici. La sua passione per la musica è emersa fin da giovane, influenzata dalla professione della madre. Ha iniziato la sua carriera musicale come chitarrista nella band Ameba 4 nel 2006, aprendo la strada al suo futuro di artista solista. La sua passione per il rock e il pop lo ha portato a pubblicare diversi album e a consacrarsi nel panorama musicale italiano.

Oltre alla sua carriera da solista, Ermal ha anche collaborato con artisti di spicco, creando brani di successo che hanno conquistato il pubblico e la critica. I suoi testi spesso riflettono le esperienze personali, inclusi i traumi legati alla sua famiglia d’origine.

Attesa per Sanremo 2026

Nel 2026, Ermal Meta parteciperà al Festival di Sanremo con la canzone “Stella stellina”, una ballad dalle sonorità mediorientali. Questo brano, scritto insieme a Dardust, è dedicato a una bambina palestinese tragicamente uccisa in guerra e racconta la sua storia dal punto di vista di un uomo in possesso della sua bambola. Le aspettative per la sua performance sono alte, dato che Meta ha già dimostrato il suo talento vincendo il Festival nel 2018. Questa partecipazione rappresenta per lui un’altra opportunità di toccare il cuore del pubblico con un messaggio potente e significativo.