Irina Shayk moglie o compagna: chi è Tom Brady (ex)

Irina Shayk, modella e attrice di fama internazionale, è attualmente single dopo aver avuto una storia d’amore con il famoso quarterback Tom Brady, ex giocatore dei New England Patriots e dei Tampa Bay Buccaneers. La loro relazione ha attratto l’attenzione dei media e del pubblico, grazie anche ai rispettivi profili alti nel mondo dello spettacolo e dello sport.

Irina e Tom si sono conosciuti nel 2022 e hanno subito catturato l’attenzione dei tabloids. La loro relazione è stata spesso al centro di speculazioni, specialmente dopo che Brady ha annunciato la sua separazione dalla moglie Gisele Bündchen. I due hanno condiviso momenti romantici e viaggi, ma alla fine si sono distaccati, lasciando molti fan della coppia a chiedersi cosa fosse andato storto.

Storia d’amore e precedenti relazioni

Prima della sua relazione con Tom Brady, Irina Shayk aveva avuto storie importanti, tra cui due grandi nomi del panorama globale: Cristiano Ronaldo e Bradley Cooper. Con Ronaldo, la supermodella russa ha condiviso un legame che è durato dal 2010 al 2015, e dalla loro relazione è nata la figlia Lea de Seine Shayk Cooper, attualmente di 9 anni. Dopo Ronaldo, ha iniziato una relazione con l’attore Bradley Cooper, che si è conclusa nel 2019.

Didattica familiare e origini

Irina è cresciuta a Yemanzhelinsk, in Russia. Figlia di un’insegnante di musica e di un minatore, ha sempre avuto una forte connessione con il proprio background culturale. La sua vita personale è stata influenzata dalle esperienze vissute, che hanno contribuito alla formazione del suo carattere e della sua professionalità nel mondo della moda e del cinema. Inoltre, la sua fluente conoscenza di russo, inglese, francese e italiano le ha permesso di costruire relazioni internazionali e di affermarsi come una figura affermata nel settore.

Irina Shayk e Sanremo 2026

Nel 2026, Irina Shayk sarà co-conduttrice della terza serata di Sanremo, uno dei festival musicali più prestigiosi in Italia, insieme a Carlo Conti e Laura Pausini. Questo rappresenta un ulteriore passo nella sua carriera e un sogno che si avvera, soprattutto dopo i tentativi falliti del 2015 a causa di questioni di ingaggio. Il suo coinvolgimento porterà senza dubbio un tocco di glamour internazionale al festival e si prevede che susciterà grandi aspettative tra il pubblico. Con questa nuova avventura, i fan attendono con ansia di vedere come Irina affronterà il palcoscenico italiano.