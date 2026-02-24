Levante canzoni famose: da “Alfonso, Tikibombom” ai successi di oggi

Levante, il nome d’arte di Claudia Lagona, è una delle artisti più rappresentative della musica pop alternativo e indie pop italiana. La sua carriera è iniziata nel 2013 con il singolo “Alfonso”, un brano che ha catturato l’attenzione del pubblico e l’ha catapultata nel panorama musicale. Da allora, Levante ha sfornato una serie di successi, tra cui l’amatissimo “Tikibombom”, mostrando una crescita costante e significativa nel corso degli anni.

Album e Singoli Famosi

Levante ha pubblicato diversi album che hanno segnato la sua carriera: il debutto avvenuto con “Manuale distruzione” nel 2014 e seguito da “Abbi cura di te” nel 2015, entrambe etichettate da Warner Music. Il suo terzo album, “Nel caos di stanze stupefacenti”, uscito nel 2017, ha consolidato il suo stile unico, mentre “Magmamemoria” del 2019 ha esplorato sonorità nuove e avventurose. Recentemente, nel 2023, ha rilasciato “Opera Futura”, un progetto che riflette la sua evoluzione artistica e personale.

Singoli Famosi: Alfonso Tikibombom Vivo Troppodiva Cucina povera



Collaborazioni e Premi

Durante la sua carriera, Levante ha avuto l’opportunità di collaborare con artisti di spicco come Max Gazzè, con il quale ha aperto i suoi concerti, e ha anche lavorato insieme a nomi illustri quali Fedez e J-Ax, Tiziano Ferro e Carmen Consoli. La sua arte non è passata inosservata, tant’è vero che ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui la candidatura agli MTV Europe Music Award come Best Italian Act nel 2014 e la Targa Artista Emergente Musica da Bere nello stesso anno.

Tappe Fondamentali e Partecipazioni a Sanremo

Levante ha partecipato a due edizioni del Festival di Sanremo: nel 2020 con la canzone “Tikibombom”, dove si è piazzata al dodicesimo posto, e nel 2023 con “Vivo”, chiudendo al ventitreesimo. Queste partecipazioni hanno rappresentato momenti significativi nella sua carriera, confermando il suo status di artista di rilievo nella musica italiana.

Sanremo 2026

Per il prossimo Festival di Sanremo 2026, Levante torna in competizione con il suo nuovo brano “Sei tu”, un pezzo che affronta il tema dell’amore e degli effetti dell’innamoramento dopo una depressione post-partum. Con la promessa di presentarsi “in punta di piedi e nuda”, Levante anticipa un nuovo album e si prepara a confrontarsi con un argomento personale e attuale, in linea con il suo stile autentico e profondo. Le aspettative sono alte, e i fan non vedono l’ora di scoprire questa sua nuova avventura musicale.