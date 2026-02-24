Nicolò Filippucci moglie o fidanzata: vita privata e relazioni

Nicolò Filippucci, giovane talento della musica pop italiana, è al momento single e non ha un partner ufficiale. Nato il 30 maggio 2006 a Castiglione del Lago, in provincia di Perugia, il cantante ha già fatto parlare di sé per la sua carriera in rapida ascesa, ma per quanto riguarda la sua vita sentimentale, non è apparso mai legato ufficialmente a qualcuno.

Attualmente, Nicolò non ha figli e non ci sono notizie di relazioni passate con personaggi famosi. Tuttavia, il suo fascino e il suo talento potrebbero far pensare a potenziali storie d’amore in futuro. Il giovane artista ha iniziato la sua carriera musicale nel 2021, partecipando a concorsi canori e conquistando il pubblico con la sua voce unica e la sua capacità di scrivere canzoni che colpiscono nel segno.

Un artista in ascesa

Il suo interesse per la musica è iniziato in tenera età, ispirato dalla madre, che è un’appassionata di musica. Nicolò ha iniziato a suonare la chitarra a soli sette anni e si è formato come autodidatta nel canto e negli strumenti musicali. La sua carriera ha preso slancio con partecipazioni significative come a “Il Mio Canto Libero” e “Cantagiro”, dove ha ottenuto premi e riconoscimenti che hanno ampliato la sua visibilità.

Nicolò ha pubblicato il suo primo EP intitolato “Un’ora di follia”, che ha debuttato al 17° posto della FIMI Albums Chart, e ha lanciato singoli di successo come “Fingere”, “Non mi dimenticherò” e “Yin e Yang”. Le sue performance, in particolare quelle ad “Amici di Maria De Filippi”, gli hanno conferito un’ulteriore popolarità, mettendo in mostra le sue abilità interpretative attraverso brani di grande impatto.

Aspettative per il futuro

Con la partecipazione al Festival di Sanremo del 2026, dove si esibirà come nuova proposta con la canzone “Laguna”, le aspettative per Nicolò Filippucci sono molto alte. Questo brano, descritto come una power ballad emotiva, ha già attirato l’attenzione per il suo messaggio profondo sui ricordi e le lotte interiori. La canzone è stata vincitrice di “Sarà Sanremo” e “Sanremo Giovani 2025”, posizionandolo come uno dei giovani artisti più promettenti della scena musicale italiana.

In vista di Sanremo 2026, Nicolò ha già effettuato le prove con l’orchestra, e si prevede che possa sorprendere il pubblico con la sua performance. La stampa e i fan sono in attesa di vedere come si comporterà in gara contro altri talenti e se riuscirà a conquistare il cuore del pubblico e dei giurati.