Aeroporto di Genova: le novità del 2026 per i collegamenti diretti europei

Nel 2026, l’Aeroporto di Genova si prepara a rivoluzionare i suoi collegamenti diretti europei, offrendo nuove rotte che promettono di migliorare l’accessibilità alla Liguria. Con un aumento previsto del flusso di passeggeri e un potenziamento delle infrastrutture, il terminal diventa un nodo strategico nel panorama dei trasporti aerei.

Nuove rotte disponibili: destinazioni e compagnie aeree coinvolte

Sei curioso di sapere dove potrai volare direttamente da Genova nel prossimo futuro? Il 2026 segnerà l’arrivo di numerose nuove rotte internazionali, che renderanno la città ancora più connessa alle principali capitali e centri europei. Dopo anni di attesa e richieste da parte di viaggiatori e operatori turistici, finalmente si apriranno collegamenti diretti verso hub aerei come Amsterdam, Barcellona, Berlino e Dublino.

Tra le compagnie aeree che hanno annunciato la loro presenza sullo scalo ligure ci sono nomi affermati nel panorama dei trasporti: easyJet, KLM e Vueling. Questi vettori garantiranno non solo voli stagionali verso mete di vacanza, ma anche frequenze annuali pensate per esigenze di lavoro, studi e business.

Le nuove rotte aeree saranno operative sin dalla primavera 2026, con un calendario di inaugurazioni scaglionato tra marzo e giugno. Questo permetterà ai viaggiatori di organizzare in anticipo i propri spostamenti e di godere di una scelta più ampia in termini di orari e giorni della settimana.

Il potenziamento delle infrastrutture: una nuova esperienza di viaggio

Non si tratta solo di collegamenti: il vero salto di qualità arriverà grazie al potenziamento delle infrastrutture aeroportuali. L’Aeroporto di Genova sta investendo circa 60 milioni di euro per ampliare il terminal passeggeri, rinnovare le aree di imbarco e realizzare una nuova area duty free.

Tra le novità più attese ci sono il nuovo percorso di sicurezza, che consentirà controlli più rapidi e meno stressanti, e l’introduzione di gate smart dotati di tecnologia biometrica. Il comfort dei passeggeri sarà potenziato da spazi lounge ampliati, zone relax e una nuova offerta gastronomica che valorizza i sapori del territorio ligure.

Per chi viaggia spesso, questi interventi rappresenteranno un vero e proprio cambio di paradigma: meno code, servizi digitali all’avanguardia e una maggiore efficienza nei processi di imbarco e sbarco.

Collegamenti diretti: quali aeroporti europei saranno raggiungibili?

La vera rivoluzione per chi vola da Genova riguarda la lista degli aeroporti europei collegati senza scali intermedi. Nel 2026 potrai atterrare direttamente a:

Amsterdam Schiphol – ideale per chi viaggia verso il Nord Europa e per i collegamenti intercontinentali;

– ideale per chi viaggia verso il Nord Europa e per i collegamenti intercontinentali; Barcellona El Prat – perfetta per city break o come scalo verso il Sud America;

– perfetta per city break o come scalo verso il Sud America; Berlino Brandenburg – nuova porta d’accesso per la Germania e l’Europa dell’Est;

– nuova porta d’accesso per la Germania e l’Europa dell’Est; Dublino – ottima per turismo, business e scambi culturali;

– ottima per turismo, business e scambi culturali; Londra Gatwick – che si aggiunge ai voli già presenti su Londra Stansted;

– che si aggiunge ai voli già presenti su Londra Stansted; Parigi Orly – per chi desidera esplorare la capitale francese o proseguire verso altre destinazioni francesi;

– per chi desidera esplorare la capitale francese o proseguire verso altre destinazioni francesi; Zurigo – scelta strategica per chi viaggia per affari o per raggiungere la Svizzera e l’area alpina.

Oltre a queste novità aeroportuali, saranno potenziate le rotte esistenti verso Monaco di Baviera, Madrid e Vienna, grazie a un maggiore numero di frequenze settimanali. Questo significa che potrai organizzare sia viaggi brevi sia soggiorni più lunghi, avendo flessibilità nella scelta delle date.

Normative, tempistiche e sostenibilità delle nuove operazioni

L’attivazione dei nuovi collegamenti diretti europei è stata resa possibile da una serie di accordi tra l’Aeroporto di Genova, le compagnie coinvolte e le autorità dell’aviazione civile. Tutte le nuove rotte internazionali rispettano le normative EASA (Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea) e le direttive UE in materia di sicurezza e sostenibilità ambientale.

Le tempistiche sono state pianificate per garantire una transizione fluida: i lavori di ammodernamento termineranno entro fine 2025, mentre le nuove tratte saranno operative dai primi mesi del 2026. Per ridurre l’impatto ambientale, il terminal adotterà sistemi di energia rinnovabile e gestione intelligente dei consumi, puntando alla neutralità carbonica entro il 2030.

Le compagnie aeree si sono impegnate a utilizzare aeromobili di ultima generazione, più efficienti e meno inquinanti, riducendo così sia le emissioni acustiche che quelle di CO2. Questo rende l’aeroporto un esempio di evoluzione responsabile nel settore dei trasporti aerei.

Impatto su economia locale e turismo: numeri e prospettive

L’incremento delle rotte aeree e il potenziamento delle infrastrutture promettono di avere un effetto trainante sull’economia genovese e ligure. Secondo le stime fornite dal management aeroportuale, il flusso di passeggeri dovrebbe superare quota 2,5 milioni nel 2026, con un aumento del 40% rispetto ai dati pre-pandemia.

Questi numeri si rifletteranno sulla crescita di settori come alberghiero, ristorazione, servizi turistici e commercio locale. Genova potrà così attirare nuovi visitatori, incentivando anche investimenti stranieri e consolidando la sua posizione come porta d’accesso alla Riviera e all’entroterra ligure.

Per le imprese del territorio, le nuove connessioni dirette con aeroporti europei rappresentano un’occasione di espansione verso mercati chiave. Le aziende potranno muoversi più agilmente per incontri d’affari, fiere internazionali e partnership strategiche, senza più dover fare lunghi scali o trasferimenti via terra.

Anche il turismo beneficerà di questa evoluzione: Genova sarà più accessibile ai viaggiatori internazionali che cercheranno arte, cultura, gastronomia o semplicemente il mare della Liguria. Eventi e manifestazioni potranno contare su una platea più ampia e diversificata, con ricadute positive su tutta la filiera turistica.

Uno sguardo al futuro: l’aeroporto come hub aereo di riferimento

Con queste novità aeroportuali, il terminal genovese si appresta a diventare un hub aereo regionale di riferimento, capace di competere con altri scali italiani e europei. L’accessibilità aumentata, unita a servizi moderni e sostenibili, renderà ogni viaggio più semplice e piacevole.

Che tu sia un viaggiatore abituale o desideri esplorare nuove mete, il 2026 segnerà un vero punto di svolta. Preparati a volare verso l’Europa con più facilità e comfort: l’aeroporto di Genova è pronto a farti scoprire il mondo, partendo dalla Liguria.