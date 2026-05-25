Vinitaly Express: il treno del vino che attraversa cinque regioni italiane in un giorno

Un treno speciale, cinque regioni, decine di etichette pregiate e un solo giorno per attraversare l’Italia del vino come non l’hai mai vista. Il Vinitaly Express è molto più di un semplice viaggio: è un vero e proprio percorso sensoriale tra le eccellenze enologiche del nostro Paese, pensato per chi desidera vivere il territorio con il calice in mano e lo sguardo fuori dal finestrino. Da Verona a Roma, passando per le terre più vocate alla viticoltura, questa esperienza ti permette di scoprire, assaporare e raccontare l’Italia migliore a ritmo di rotaia.

Quali regioni attraversa il Vinitaly Express?

Il Vinitaly Express collega alcune delle aree vitivinicole più celebrate del Belpaese in un solo, indimenticabile, viaggio. Partendo da Verona, la città che ospita una delle fiere del vino più importanti al mondo, il treno del vino attraversa Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio, offrendo un vero e proprio mosaico di paesaggi, tradizioni e sapori.

L’itinerario inizia tra le colline della Valpolicella, patria dell’Amarone e del Recioto, prosegue attraverso le distese dell’Emilia-Romagna, dove regnano Lambrusco e Sangiovese, per poi immergersi nei panorami toscani, celebri per Chianti e Brunello di Montalcino. Il viaggio continua in Umbria, terra di Sagrantino e Grechetto, e termina nel cuore pulsante di Roma, con un brindisi ai vini laziali come il Frascati e il Cesanese.

Questa traversata non è solo un tour enologico, ma una vera e propria avventura che unisce Nord e Centro Italia, svelando le diverse anime di ogni regione attraverso le sue produzioni vinicole più rappresentative.

Come si svolge il viaggio enogastronomico?

Salendo a bordo del Vinitaly Express, ti aspettano dodici ore di pura immersione nel mondo del vino e della cucina italiana. Il viaggio parte al mattino presto da Verona Porta Nuova, dove già in stazione l’atmosfera è quella di una festa dedicata agli appassionati di enogastronomia.

Durante le varie tappe, il treno effettua soste strategiche per permettere brevi visite guidate e incontri con produttori locali. Ogni regione accoglie i viaggiatori con degustazioni vini dedicate, racconti dei vignaioli e assaggi di specialità tipiche: potrai gustare un calice di Valpolicella Classico direttamente dal produttore, assaporare salumi e parmigiano in Emilia-Romagna, lasciarti tentare dalla ribollita toscana, scoprire l’olio extravergine umbro e chiudere con una carbonara fatta a regola d’arte nel Lazio.

Un team di sommelier accompagna ogni fase del percorso, suggerendo abbinamenti, raccontando aneddoti e svelando curiosità sugli abbinamenti tra treno e vino. Il ritmo del viaggio è scandito da momenti di relax, chiacchiere tra i passeggeri e lo spettacolo dei paesaggi che scorrono dai finestrini.

Quali esperienze vinicole si possono vivere a bordo?

Il cuore pulsante di questa iniziativa sono le esperienze vinicole curate nei minimi dettagli per ogni tratta. Durante il viaggio, vengono organizzate masterclass tematiche con esperti e produttori: dal confronto tra le DOCG del Nord al racconto delle piccole denominazioni emergenti del Centro.

Non mancano degustazioni guidate di vini iconici, come Amarone, Chianti, Lambrusco, Sagrantino e Frascati, spesso abbinate a prodotti del territorio. A bordo troverai anche corner dedicati a piccoli produttori, che presentano le loro etichette in prima persona, e momenti di showcooking con chef locali che reinterpretano la tradizione culinaria regionale.

Tra le iniziative speciali, spiccano le degustazioni a tema verticale, in cui puoi assaporare diverse annate di una stessa etichetta, e gli incontri con enologi che raccontano il dietro le quinte della vinificazione. Inoltre, durante il viaggio non mancano quiz, giochi sensoriali e piccoli workshop dedicati all’arte della degustazione, per imparare a riconoscere aromi, sentori e caratteristiche dei grandi vini italiani.

Perché scegliere un tour enologico in treno?

Viaggiare su rotaia offre un punto di vista privilegiato per scoprire il paesaggio italiano, senza stress e con la libertà di assaporare ogni tappa in totale relax. Il treno del vino rappresenta un’alternativa sostenibile e coinvolgente ai classici itinerari del vino in auto, permettendoti di degustare senza pensieri e di lasciarti guidare dalle emozioni del momento.

Inoltre, il Vinitaly Express crea una comunità di appassionati che condividono la stessa passione per il vino e la gastronomia, favorendo incontri, dialoghi e nuove amicizie. Ogni carrozza diventa un piccolo salotto itinerante, dove scoprire le storie dietro ogni bottiglia e ogni produttore.

Scegliere questa formula significa anche sostenere i territori attraversati, valorizzando aziende agricole, cantine e prodotti locali. E per chi desidera vivere un’esperienza esclusiva, non mancano eventi a tema e degustazioni riservate, che rendono ogni viaggio irripetibile.

Come prenotare e quali sono le tempistiche del viaggio?

Il Vinitaly Express viene organizzato in occasione di eventi speciali, come anteprima della celebre fiera di Verona o durante periodi dedicati al turismo del vino. I biglietti sono disponibili online e includono il viaggio, le degustazioni, le visite guidate e gli eventi a bordo.

La partenza è prevista solitamente tra le 7:00 e le 8:00 del mattino da Verona, con arrivo a Roma in serata, dopo circa dodici ore di viaggio e diverse soste lungo il percorso. Ogni tappa dura dai 30 ai 60 minuti, il tempo necessario per incontrare i produttori, partecipare alle masterclass e degustare le specialità locali.

Per prenotare il tuo posto basta consultare il sito ufficiale dedicato all’evento, scegliere la data preferita e selezionare la classe di viaggio. Sono disponibili opzioni per piccoli gruppi, coppie e viaggiatori singoli, con pacchetti che includono anche pernottamenti e visite aggiuntive nelle principali città attraversate dal treno.

Un viaggio che lascia il segno

Partecipare al Vinitaly Express significa vivere un itinerario del vino unico, dove ogni regione racconta la sua storia attraverso i sapori, i profumi e le persone che la animano. Dalla magia della Valpolicella ai borghi toscani, dai colli emiliani alle colline umbre e laziali, ogni tappa è un invito a scoprire la straordinaria ricchezza del patrimonio enogastronomico italiano.

Se ami il vino, la convivialità e i panorami mozzafiato, questo viaggio è pensato su misura per te: un’esperienza che unisce cultura, gusto e scoperta, tutto in un solo giorno, a bordo di un treno che sa trasformare ogni chilometro percorso in un ricordo da assaporare.