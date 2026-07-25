West Nile casi in aumento: quali i sintomi e cosa si rischia

Il “virus del Nilo occidentale” conosciuto anche come West Nile è una malattia trasmessa sotto forma di agente patogeno che da inizio 2026 sta registrando casi in aumento, ed in particolare in alcune zone del nostro paese (l’Italia rappresenta una delle nazioni europee più colpite).

E’ bene sapere di cosa si tratta anche per difendersi ed evitare allarmismi, che in questo periodo storico sono particolarmente deleteri. Ma il patogeno West Nile è davvero pericoloso?

La notizia più recente vede alcuni positivi al West Nile nei pressi della città di Novara, e in tutto il 2026 in tutto si parla di qualche decina di infetti nel nostro paese.

Diffusione

Si tratta di una malattia che per quasi 8 persone su 10 in media presenta caratteristiche asintomatiche ovvero prive di alcune forme di sintomi, vettori principali sono le zanzare, che come per altre forme di patologia simile costituiscono la principale forma di diffusione.

Il contagio da persona a persona è molto difficile, in quanto la malattia non può essere trasmessa tramite contatto fisico e vie aeree: questo può avvenire con il contatto diretto di fluidi corporei come il sangue, o attraverso delle trasfusioni.

La diffusione maggiore è stata causata in questi mesi proprio da temperature particolarmente elevate anche secondo le medie stagionali, fattore che naturalmente contribuisce alla riproduzione molto frequente delle zanzare, in particolari in aree del paese spiccatamente umide.

Che tipo di malattia è il West Nile?

I sintomi per la maggior parte delle persone sufficientemente sane come detto sono praticamente invisibili oppure associabili e paragonabili ad una tradizionale forma di influenza comune, quindi febbre alta, debolezza e stanchezza diffusa, ma anche sensazione di debolezza articolare e via dicendo.

Si tratta ad oggi di una malattia che non presenta un vaccino vero e proprio anche in virtù di una mortalità molto bassa, dovuta essenzialmente a numerosi fattori: solo 1 persona su 150 come media può subire una sintomatologia che influenza l’apparato celebrale (tendenzialmente persone molto anziane o comunque estremamente debilitate).

Nonostante i numeri in aumento, si tratta di una malatta che per caratteristiche e diffusione legata anche al contesto stagionale non dovrebbe creare allarmismi effettivi anche nel corso delle prossime settimane.