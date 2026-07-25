Ricordi il Nokia 3310? Ecco quanto può valere oggi

Iconico come pochi il Nokia 3310 è divenuto ed e rimasto un simbolo di resistenza ma anche di nostalgia di un periodo storico cronologicamente neanche così lontano ma che lo è effettivamente sotto il profilo della tecnologia: sono passati infatti poco più di 20 anni dalla prima introduzione e diffusione di questo modello così famoso da diventare un meme.

Ma quanto può valere oggi questo telefonino, che ha iniziato ad abdicare in corrispondenza della prima diffusione degli smartphone , un po’ come tutti gli altri telefoni portatili tradizionali?

Perchè il Nokia 3310 è così ricordato

Non è stato il primo ne tantomeno l’ultimo modello di telefonino diffuso da Nokia ma è senz’altro il più diffuso della propria epoca con un picco di oltre 125 milioni di unità vendute in meno di dieci anni.

Non è stata una rivoluzione quindi quella del 3310 ma una affermazione di un brand, quello finlandese che almeno per altri anni riuscirà a restare sulla cresta dell’onda nell’ambito della telefonia.

Il 3310 viene ricordato come indistruttibile e dall’autonomia praticamente infinita, ma ai tempi costituiva anche un vero e proprio fenomeno in quanto non presentava una antenna evidente, presentava una grande affidabilità, un design tondeggiante diverso dalla media dei telefonini di quel periodo.

Diffuso dal 2000 e prodotto fino al 2006 ha costituito l’apice in termini di evoluzione tecnologica e per questo è divenuto anche molto ambito dai nostalgici della tecnologia.

Quanto vale?

Quanto vale? Non è facile dirlo anche perchè data l’immensa diffusione è facile da trovare ancora oggi, e questo porta un esemplare magari in buono stato a valere poche decine di euro.

Esistono però anche versioni e magari con colori particolari che rappresentao una rarità (quasi tutti gli esemplari erano acquistati con la livrea color blu notte).

Un esemplare ancora funzionante e con la batteria originale vale anche fino a 100 euro se tenuto molto bene, valutazione che può raddoppiare a 200 euro se presenta anche la custodia protettiva, caricabatterie originale e scatola.

Ancora di più se si tratta di un esemplare che mantiene queste condizioni e non è nella colorazione blu notte, mentre alcuni pezzi invenduti quindi con sigilli originali e cellophane sono stati venduti anche per cifre non distanti da 1000 euro, quindi paragonabili al costo di uno smartphone nuovo di fascia alta.