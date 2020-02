Fiorello-Tiziano Ferro, pace fatta: canteranno insieme sul palco

Il tanto discusso episodio che vedeva coinvolti Fiorello e Tiziano Ferro sembrerebbe essersi risolto. Infatti, dopo una strenua giornata fatta di tweet, interviste, polemiche, arrabbiature, scuse e sfoghi, è finalmente giunta la tregua. La tanto discussa battuta avrebbe riguardato l’hastag lanciato con Amadeus, #fiorellostattezitto. Sarebbe molto probabile che il cantante sia rimasto molto arrabbiato per aver cantato dopo la mezzanotte, mercoledì sera.

Oltretutto, tutto il mondo social chiedeva a gran voce che la vicenda venisse risolta in merito alla tanto battuta polemica e dunque, alle 19 è giunta la notizia che vedeva Fiorello e Tiziano Ferro insieme per una foto, abbracciando, al centro, Amadeus.

Durante l’intervista con il Tg1, tenutasi sul celeberrimo balconcino, Fiorello ha dichiarato di come, parlando con Tiziano Ferro, cosa stessero facendo. La tanto agognata pace fra Fiorello e Tiziano Ferro sarà celebrata anche da un duetto. Tiziano Ferro ha infatti deciso di accettare la proposta che Fiorello gli aveva rivolto in pubblico in sala il primo giorno del festival, ossia quella di cantare insieme <<Finalmente tu>>, canzone che lo showman espose a Sanremo nel 1995, che tuttavia venne negata aspramente dalla critica. I due la canteranno in serata.