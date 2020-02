Followers: tutto sulla serie in uscita il 27 febbraio su Netflix

Venerdì 27 febbraio sarà in uscita sulla piattaforma Netflix ”Followers”, una serie televisiva di produzione giapponese diretta da Mika Ninagawa, facente parte del genere distopico. La serie si concentra sulle delicate e alle volte pericolose conseguenze che la tecnologia ed i social hanno sulla società moderna. Non a caso il termine “followers” indica proprio il numero di seguaci sui nostri profili social, diventati per alcuni una vera e propria ossessione.

Followers: di cosa parla, alcune piccole anticipazioni

I fatti della serie televisiva si svolgono nella città di Tokyo dove una delle protagoniste principali è Limi Nara. Limi Nara è una fotografa di successo che si occupa del campo della moda. La fotografa viene descritta come una donna tenace, sicura di sé e dal carattere molto forte la quale ha saputo farsi strada con le sue sole risorse nel mondo della fotografia e dello star system ma che nonostante dal punto di vista professionale sia altamente soddisfatta è frustrata dal momento che non riesce a realizzare il suo sogno maggiore: quello di divenire madre.

La seconda protagonista della serie è Natsume Hyakuta una ragazza molto giovane che aspira a diventare un’attrice di fama mondiale. Natsume è la nemesi di Limi, se la prima infatti è una donna molto caparbia, la seconda è estremamente insicura, priva di autostima e alla costante ricerca di sé stessa. Queste sue debolezze influenzano negativamente l’andamento della sua carriera facendola finire in un circolo vizioso di insoddisfazione e fallimenti.

L’incontro tra le due donne sarà di fondamentale importanza nello sviluppo di ambedue i loro destini, Limi, rivedendo nella giovane aspirante attrice il suo passato decide di scattarle una fotografia spontanea e di pubblicarla sui suoi social network. Sarà proprio questo l’evento chiave che darà il via ad una serie di circostanze particolari, in un crescendo di notorietà, passioni e lotte per la realizzazione dei propri sogni.

Followers: dove seguire la serie e quanti saranno gli episodi disponibili

La serie tv Followers è un’esclusiva della piattaforma Netflix ed in quanto tale sarà possibile guardarla dal 27 febbraio 2020 in tutti i paesi dove questo servizio è fruibile (circa 190 paesi). Per la prima stagione sono previsti nove episodi e ad oggi non possiamo sapere con certezza se verrà rinnovata per ulteriori stagioni.

Followers è diretta da Mika Ninagawa, celebre al grande pubblico per “Diner” e “No longer Human” il quale ha dichiarato che ci sono voluti svariati anni per realizzare questa serie televisiva che descrive come “un progetto dettato dalla passione”. Ninagawa, grande appassionato di fotografia, ha riversato in questo prodotto tutta la sua creatività regalandogli una sceneggiatura colorata e piena di vita.

Gli attori che fanno parte del cast di Followers

Il cast di Followers è composto da diversi talenti del cinema giapponese: Miki Nakatani ed Elaiza Ikeda rispettivamente nei ruoli di Rimi Nara e Natsume Hyakuta ma anche Eriko interpretata da Mari Natsuki ed altri attori di successo in Asias come Yuka Itaya, Kom I, Shuhei Uesugi, Nobuaki Kaneko, Yutaro e Mika Nakashima.

Trailer Followers