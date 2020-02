Italia: Nuovo record di contagi in Europa

L’Italia aggiunge un altro triste primato alla sua lunga lista. Infatti, il Nostro Paese ha registrato un record non del tutto invidiabile, quello dei contagi per il coronavirus.

Oltre ai 3 rilevati precedentemente nel Lazio, eccone spuntarne di nuovi in Lombardia e Veneto, rispettivamente 14 e 2. In totale gli infetti riscontrati sul suolo italiano ammonterebbero a 19: Secondo quanto riportato dai dati della Johns Hopkins University, l’Italia è il paese che ha fatto registrare maggiori casi in Europa. Superata la Germania che si i cui contagiati si erano fermati a 16: successivamente la Francia con 12, la Gran Bretagna con 9, la Spagna con 2 e il Belgio con 1. Per quanto riguarda la situazione extraeuropea i casi negli Stati Uniti sono 16, 9 negli Emirati Arabi Uniti e 5 in Iran, dove l’emergenza è stata allertata il giorno delle votazioni.

Secondo quanto dichiarato da Fabrizio Pregliasco, virologo dell’Università di Milano, si tratta di una situazione attesa, la quale merita la massima precauzione possibile e ha aggiunto inoltre, che ci saranno ulteriori casi e la presenza dell’influenza renderà molto più difficile lo sforzo di contenimento.

Parole rassicuranti sembrano tuttavia arrivare dal premier Conte, il quale ha affermato che una situazione simile era prevista, di aver organizzato un piano e di averlo attuato. Dunque, ha concluso il premier, la popolazione può restare tranquilla.