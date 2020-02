Estrazione Million Day 25 febbraio 2020: numeri ritardatari e frequenti. Ecco i numeri vincenti di oggi

By

Occhi aperti sulle estrazioni Million Day di oggi, martedì 25 Febbraio 2020. Quali saranno i numeri estratti Million Day a partire dalle 19:00 che realizzeranno il sogno di chi spera da anni di diventare milionario?

Ed ecco una nuova estrazione di fine settimana lavorativa al Million Day, il gioco serale che, quotidianamente, sventola un milione di euro davanti al naso del fortunato vincitore che potrebbe cambiare la sua vita in un istante. Chi, infatti, riesce ad azzeccare una combinazione di 5 numeri compresi tra l’1 e il 55, potrà portare a casa una cifra da capogiro, puntando solo 1 euro alla Lottomatica.

Non è certo semplice diventare milionari da un giorno all’altro e l’assenza di un vincitore non fa altro che accrescere l’attesa e la speranza. Da quando il Million Day ha visto la luce, nel febbraio 2018, 99 persone hanno avuto l’incredibile fortuna di vincere di cui 2 recentemente: Il 13 febbraio a Fano e il 4 febbraio a Roma. Sapete quali sono le probabilità di vincita? Soltanto 1 ogni 3,5 milioni.

Estrazione Million Day: ritardi e frequenze

Vediamo ora un po’ di statistiche Million Day: ben 27 sono i numeri ritardatari, che fanno trepidare chi li aspetta. Tra questi il 40, il 3 poi 11 e 27 . Tra i più frequenti l’1, il 54, il 33 e l’8.

Estrazione Million Day 25 febbraio 2020: Diretta

Tutti pronti per le estrazioni del Million Day di stasera martedì 25 febbraio 2020? Non perdete l’appuntamento delle 19:00 per scoprire quali saranno i 5 numeri bollenti! Vi ricordiamo che ieri, lunedì 24 febbraio 2020, sono stati estratti:

51-49-35-24-12

Su questa pagina troverete l’ultima estrazione del Million Day nel momento in cui sarà resa disponibile e quindi vi consigliamo di salvarla tra i preferiti per poterla controllare alle 19 di questa sera. Il video si aggiorna in automatico con l’ultima estrazione del 25 Febbraio 2020.