Estrazione Simbolotto 27 febbraio 2020: ecco la combinazione vincente

Estrazione Simbolotto di giovedì 27 febbraio 2020: info e simboli ritardatari

Attraverso questo nuovo gioco, viene abbinato un simbolo diverso a tutti i numeri che vanno da 1 a 45. L’assegnazione di un simbolo viene effettuata in maniera completamente casuale dal sistema e per poter vincere è necessario ottenere da un minimo di 2 ad un massimo di 5 simboli corretti. Da ben 28 concorsi non si verifica l’estrazione del simbolo del Vaso che è associato al numero 7. I simboli sono collegati alla Smorfia Napoletana e a quelli della Smorfia Moderna

Per avere la conferma di aver vinto bisogna controllare il proprio scontrino e confrontare i simboli presenti con quelli che sono stati estratti durante l’estrazione che avviene alla fine dell’estrazione di ogni ruota tradizionale del gioco del Lotto. Si può giocare minimo un euro e le vincite sono: un euro per due simboli, cinque euro per tre simboli, 50 euro per quattro simboli e ben 5.000 euro per cinque simboli indovinati. Ogni mese viene determinata una ruota differente, la ruota di febbraio è quella di Cagliari mentre quella di Marzo sarà quella di Firenze.

Estrazioni Simbolotto oggi: numeri estratti giovedì 27 febbraio 2020

Su questa pagina troverete l’ultima estrazione del Simbolotto nel momento in cui sarà resa disponibile e quindi vi consigliamo di salvarla tra i preferiti per poterla controllare. Il video si aggiorna in automatico con l’ultima estrazione del 27 Febbraio 2020.