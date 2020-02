Elisabetta Gregoraci Instagram: una perfetta sciatrice

Elisabetta Gregoraci Instagram: al quarto giorno di vacanza a Saint Moritz, si lascia ritratte in tuta da sci. Un completo sempre fashion con pantalone nero e felpa nera ma ravvivato da una giacca color argento.

Con gli sci ai piedi inizia la sua passeggiata tra la neve. Impeccabile, come sempre, anche per il make-up sempre molto naturale. Gli scatti la ritraggono raggiante e sorridente compresa una foto che immortala la show girl di spalle. Evidenzia le sue perfette curve che rendono una donna attraente. Inoltre, il video conclusivo mostra quanto brava sia nell’attività sulla neve.

Lo scenario delle montagne innevate è davvero spettacolare e lei sembra essere davvero molto felice di essere lì. Suo figlio Nathan Falco continua la vacanza, frequentando una scuola diversa da quella italiana ha le vacanze nel mese di febbraio, come dichiara lei stessa in uno dei commenti.

Una vacanza tra relax e sci

Questo soggiorno sulla neve, all’insegna del divertimento e del relax, sembra renderla davvero serena e molto felice. Equipaggiata di tutto il necessario, ha scelto di indossare un’alternativa alla classica tuta da sci, preferendo un pantalone termico e una felpa.

Un look che si vede meno sulle piste da sci e che certamente, con la sua giacca argento non sarebbe potuto passare inosservato. Un’idea molto interessante anche per prendere spunto e trovare una variante ai classici outfit sulla neve.

Sempre molto attenta alla scelta di cosa indossare, l’attenzione è difficile che non si soffermi su di lei. Saint Moritz è una località sciistica molto ambita specie dai vip. Lei è davvero una donna che riesce bene a conciliare la sua vita pubblica con quella privata senza mai cadere negli eccessi.

A Saint Moritz con Nathan Falco

In questi nuovi scatti fotografici non c’è suo figlio ma continua con lei la vacanza. Lo si vede ritratto in altri scatti felice insieme a sua madre. Uno sport, quello sciistico, che Elisabetta Gregoraci sembra praticare con molto piacere che le permette certamente anche di fare attività fisica e mantenersi in ottima forma.

Infatti, i risultati certamente si possono vedere in altri scatti dove indossa dei miniabiti. Sempre molto attenta a scegliere qualcosa che sia particolare per personalizzare il suo stile anche quando è in vacanza. I paesaggi immortalati sono il perfetto scenario per lei che sta sciando.

Oltre alle tre foto, anche il video la ritrae molto concentrata e pare essere davvero felice di queste giornate. Il suo volto rasserenato è il sinonimo di un benessere che sta vivendo accanto a suo figlio. Una vacanza in due dopo aver festeggiato il quarantesimo compleanno. E poi in merito a ciò, si può dire, che è nella sua migliore forma smagliante.

Sempre sorridente comunica, attraverso questi scatti, dei momenti di serenità. Ha deciso di approfittare della chiusura della scuola di Nathan Falco per trascorrere qualche giorno di riposo. Così che le vacanze potessero essere per entrambi un momento di stacco dalla vita quotidiana, per riposarsi e godersi anche il piacere della montagna. Chissà quali altre sorprese ci riserverà per i prossimi giorni? Non ci resta che seguirla.