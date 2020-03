Elisabetta Gregoraci Instagram: foto sexy sulla neve – Il suo outfit è veramente provocante

Elisabetta Gregoraci Instagram ritratta in una foto molto interessante: un look davvero particolare ma in perfetta sintonia con la montagna. Seppur può apparire tutta molto coperta, in realtà mostrando la gamba, la foto diventa molto sexy e provocante.

Avvolta in un caldo cappotto, che quasi sembra essere una vestaglia, con cintura in vita, calza degli stivali di pelo bianchi. Molto cool e fashion per il colore bianco che crea un piacevole contrasto con l’azzurro e il bianco del capospalla. Un cappello con paraorecchie sempre in pelliccia completa l’outfit. Lo sfondo innevato completa la foto rendendola davvero particolare.

Le foto sexy di Elisabetta Gregoraci ci mostrano tutto il suo splendore senza mai lasciare nulla al caso, trovando sempre il giusto mix anche per un abbigliamento da montagna. Si vede l’attenzione che rivolge alla scelta di ogni singolo capo e certamente stivali e cappello, come in questo caso, non si vedono certo tutti i giorni. Il cappello ha una tonalità leggermente più scura rispetto agli stivali ma è comunque in perfetta sintonia con tutti il resto.

Gamba in bella vista…. Cosa indosserà sotto il capospalla?

Elisabetta Gregoraci sexy su Instagram, ma…. cosa indosserà sotto il capospalla? Gambe nude sulla neve e quell’apertura che lascia intravedere la coscia e la curiosità di capire cosa avrebbe potuto indossare sotto……senza dubbio le sta davvero molto bene.

Anche il capospalla è in pelo e si intravede al collo una sciarpa. Il make-up è davvero molto naturale anche se ha puntato molto sullo sguardo che è stata enfatizzato con una matita nera. Lo sguardo è rivolto lontano e impeccabili sono anche i suoi capelli, come sempre molto ben curati. Le unghie smaltate di una tonalità scura sembrano riprendere il colore del capospalla.

Appoggiata ad una panchina lo scenario, anche in questa foto, è davvero incantevole. Elisabetta Gregoraci su Instagram continua a postare le foto della sua vacanza a Saint Moritz dove sembra essere davvero molto rilassata.

Un momento di relax sulla neve

Tra sci, sole, passeggiate in compagnia di suo figlio Nathan Falco si immortala in scatti che ritraggono anche la sua vita da mamma. È da qualche giorno che si gode la montagna, considerando che a febbraio per Nathan la scuola è chiusa. Approfittando proprio di questo particolare momento, ha deciso di scegliere quest’ambita meta di viaggio.

È qui che abbiamo visto anche altri vip e ora a catturare l’attenzione è proprio lei Elisabetta Gregoraci. Da poco compiuti 40 anni si mostra in una splendida e smagliante forma. Sempre raggiante e al top della sua bellezza riesce a fare tendenza anche per gli outfit che indossa.

Potresti prendere spunto anche se le gambe nude sulla neve qualche brivido di freddo potrebbero farlo sentire. Lei è stata molto temeraria in questo scatto e ha fatto bene ad indossare pesanti e caldi stivali in pelliccia, a tenere quel meravigliando cappello e un capospalla altrettanto caldo.

Sarà pelliccia ecologica quella che indossa? Chissà. Un look da montagna rivisitato in chiave cool e fashion per non passare certamente inosservate. Se anche a te dovesse piacere magari, sotto indossa un miniabito in lana così, anche senza collant, avvertiresti meno freddo.