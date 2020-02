Giulia Salemi Instagram: una sirenetta a Rio de Janeiro 

Giulia Salemi su Instagram posta uno scatto che la ritrae in una posa da modella, infatti, considerando il suo passato possiamo dire che ha sempre saputo attirare l’attenzione per la sua bellezza. Sua madre iraniana le ha lasciato in eredità quel tocco di unicità nel volto che la rende davvero raggiante.

Qui è a Rio de Janeiro e si è fatta immortalare in tutta la sua sfolgorante bellezza. Sensuale più che mai con uno sguardo che cattura l’attenzione indossa un abito monospalla con fondo azzurro e fantasia nera, leggermente abbronzata, con questi colori risalta ancor più il suo incarnato.

Instagram Giulia Salemi: un look grintoso

Lo stivaletto rende grintoso il look, fashion, interessante e perché no da cui prendere spunto. Il monospalla è una tipologia di abito che sta tornando di gran moda sulle passerelle, evidenzia senza dubbio il decolleté e mette in bella mostra la spalla scoperta. Il punto vita è evidenziato e crea le giuste proporzioni. Giulia Salemi si mostra in una forma splendida come sempre mettendo in bella mostra le sue gambe.

Niente accessori vistosi, un braccialetto e una collana che quasi passano inosservati. Un make-up naturale, dove le labbra sono messe in risalto da nuance sempre molto naturali. I capelli sono al naturale pettinati indietro.

In questa foto di Giulia Salemi quello che colpisce è il suo sguardo che attira l’attenzione sullo sfondo dei colori meravigliosi che tingono il cielo di rosa e il meraviglioso mare alle sue spalle.

Uno sfondo incantevole per Giulia Salemi

Sullo sfondo, in lontananza si intravede la città. Sulla destra la decorazione viola permette di esaltare sia i colori del paesaggio ma anche quegli dell’abito di Giulia Salemi. Tanti i fans che ogni giorno la seguono per vedere le sue storie e cosa ha da raccontare. Interessante questa postata oggi perché riesce a riassumere la sua bellezza ma anche la sua dolcezza in una città altrettanto straordinaria messa lì proprio come una sirenetta incanta con un abito che non potrebbe passare certamente in secondo piano.

L’abbinamento con il biker, potrebbe sembrarti azzardato ma lo rende molto grintoso togliendoli quell’allure di elegante. Un idea look da copiare che ti permette di indossare con classe un bell’abito con la comodità della scarpa bassa. Diventa originale e personalizzato così da non essere un look copiato direttamente dalle passerelle. I colori ambrati della sua pelle vengono così messi in risalto in modo deciso ma senza eccedere. Il trucco è stato lasciato in secondo piano così da focalizzare lo sguardo sui lineamenti.

Giulia Salemi, modella e personaggio famoso che continua a far rumors. Sempre bella, come anche nelle altre foto, dove mette in mostra le sue gambe. Nell’insieme la foto sembra surreale per lo scenario, colori ai quali noi non siamo abituati e che lì sembrano fondersi con l’azzurro del mare. Giulia Salemi qui si è lasciata ritrarre in tutta la sua splendida forma e noi approfittiamo per ammirarla ma anche per scoprire questo meraviglioso scorcio di Brasile che è altrettanto bello da togliere il fiato. Due bellezze che si fondono per regalare un’emozione.