Giulia Salemi Instagram: look chic e sguardo da pantera

Giulia Salemi Instagram presso la Galleria Vittorio Emanuela pubblica tre foto molto interessanti. Capelli raccolti con una coda alta, cappotto modello vestaglia color cammello, stivali pitonati. Si intravede una gonna nera, forse indossa un vestito.

Un look molto classico per via del cappotto con la cintura in vita ma che lo rende personalizzato con la scelta di uno stivale che sa farsi notare. Un mix ben equilibrato dove l ‘attenzione, oltre a focalizzarsi sulla sua bellezza, ricade ai suoi piedi. Pose perfette per Giulia Salemi che indossa con molta disinvoltura questo outfit.

I capelli raccolti evidenziano il make-up, che pur sottolineando il colore degli occhi resta molto nude. Gli orecchini messi in bella vista grazie al raccolto sono stati pubblicati come dettaglio in una foto. Una serie di piccoli cerchi a pendente che rendono ancor più aggraziati i suoi lineamenti.

Gli accessori del look

Azzeccata anche la scelta del color oro che si sposa bene con i toni caldi del look. Niente borsa… voi cosa ci avreste abbinato? Un color cipria o magari un rosso per creare un forte contrasto. Per il giorno sarebbe stata perfetta anche una borsa dalle dimensioni capienti così da poterla usare anche in ufficio. Inoltre, il tacco dello stivale è abbastanza largo tanto da essere comodo che indossato con praticità.

Il suo sguardo cattura senz’altro l’attenzione tanto quanto la foto dove mostra la gamba. Come non concentrare l’attenzione su questi due dettagli? Prendi spunto dal suo look e avrai modo di farti notare senza essere eccessiva.

Giulia Salemi è considerata una tra le influencer maggiormente seguite in Italia e il riscontro si ha dalle tante follower che commentano le sue foto. Un’interazione costante che permette poi di creare una sorta di rapporto virtuale. Tutto ciò la rende sempre al centro dell’attenzione: il suo modo di porsi e la sua bellezza indiscussa sono due elementi certamente a suo favore. Se poi aggiungiamo la perfezione con cui cura il look possiamo dire che inevitabilmente riscuote successo.

Protagonista con la sensualità dei suo occhi

In queste tre foto racconta una Giulia Salemi in grado di catturare l ‘attenzione anche con un cappotto. Una femminilità unica che permette di raccontare la storia di una ragazza che eredita, da sua madre iraniana, il fascino di una bellezza particolare. Bella com’è ha lavorato nel mondo della moda, precisamente, ha mosso i primi passi in questo settore a Milano.

Protagonista sulle passerelle ma anche nella vita quotidiana, dalle foto è innegabile dire che le sue pose sono davvero perfette. Ricordiamo quante critiche ha ricevuto nel 2016 alla mostra del Cinema di Venezia per aver indossato un abito con degli spacchi vertiginosi.

Se non la ricordate andate a guardare: che dire ha osato un abito molto provocante ma, forse, era proprio quello lo scopo. Un lungo abito color arancione scollatissimo sul décolleté e con tre aperture su davanti. Accanto a lei Dayane Mello in versione simile. Gli scatti l’hanno immortalata in tutta la sua bellezza, unica nota magari da evidenziare il segno dell’abbronzatura che poteva essere evitato ma, dinanzi a tanto fascino, passa in secondo piano.