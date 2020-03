I tre segni zodiacali che dimenticano sempre tutto: sei tra questi?

Uscite di casa e vi dimenticate le chiavi? Siete alla cassa del supermercato e non trovate mai il portafoglio? Vi dimenticate puntualmente qualcosa in macchina? Tutti possono dimenticare qualcosa ogni tanto, ma c’è chi lo fa sistematicamente, insomma qualcuno è proprio sbadato di natura. Probabilmente è colpa del vostro segno zodiacale! Sì, perché ci sono segni zodiacali che sono spesso con la testa tra le nuvole e che faticano a concentrarsi sulle cose, tendono, più di altri, a dimenticarsi sempre qualcosa. Insomma, sono persone piuttosto inaffidabili anche se non lo fanno apposta, è qualcosa di insito nella loro natura.

In alcuni casi è la loro curiosità che li porta a distarsi e gli impedisce di focalizzarsi su qualcosa di preciso. Potrebbe essere un problema organizzare qualcosa con loro o, ancora peggio, lasciare organizzare qualcosa a loro. Ecco quindi quali sono i segni a cui prestare particolarmente attenzione in questo senso, quelli che tendono a dimenticarsi sempre qualcosa.

Gemelli

I nati sotto il segno dei Gemelli sono persone irrimediabilmente distratte. Sono cariche di grande entusiasmo per tutto ciò che è nuovo e tendono a lasciarsi dietro idee e progetti che in poco tempo diventano obsoleti. Il Gemelli deve essere sempre in prima fila, con grande entusiasmo, grande ottimismo. E a volte tende a perdere un po’ il senso della realtà. Ciò lo porta ad apparire, e in realtà ad essere, svagato, distratto, quasi superficiale in molti aspetti.

Oltretutto i Gemelli sono piuttosto pigri e ciò non aiuta la concentrazione. Peccato perché questo aspetto del loro carattere potrebbe portarli a perdere la fiducia delle persone che hanno intorno.

Il Gemelli a volte può essere anche un maestro delle gaffes, a volte tende a dare sfogo alla bocca senza riflettere su ciò che sta dicendo e ciò può metterlo in imbarazzo. Il bello di questo segno però è la simpatia, con un Gemelli non c’è mai da annoiarsi, questo è garantito!

Bilancia

I nati sotto il segno della Bilancia sono spesso distratti, dimenticano le chiavi di casa, non trovano cose che si trovano sotto il loro naso ecc., perché semplicemente i loro pensieri sono più elevati, più astratti. Tendono ad avere serie difficoltà ad occuparsi delle cose reali e pratiche. Anzi, diciamocelo pure, la Bilancia manca di senso pratico, le manca proprio il contatto con la realtà a volte. Quello della Bilancia è un segno spensierato e tranquillo che ama vivere serenamente, odia le corse, il traffico e la fretta della vita quotidiana, in queste occasioni tende a perdere un po’ la testa e non riesce a rimanere concentrato.

Inoltre, la sua indecisione è proverbiale. Intenta a decidere tra questo e quello si lascerà probabilmente sfuggire qualcosa. La Bilancia è anche uno tra i segni più pigri, è nella sua natura. Può sforzarsi a fare proprio il minimo sindacale ma ha sempre la tendenza a prendersela comoda. Quindi cosa pretendi da lei?

Pesci

Per sua stessa natura, il Pesci è quello più all’oscuro di tutto lo zodiaco e ciò si palesa sotto forma di dimenticanze: un anniversario, un compleanno, una data importante. Non te la prendere, è più forte di lui. Come se non bastasse spesso vive in un mondo tutto suo fatto di fantasticherie che lo distraggono completamente dalla realtà. Ecco perché appare sempre così sbadato, perché è distratto dal magico mondo nella sua testa! Oltretutto non è un tipo che muore proprio dalla voglia di affrontare i suoi impegni e usa questo escamotage per fuggire alle proprie responsabilità.