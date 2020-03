Oroscopo internazionale Rob Brezsny: settimana 12 /18 marzo 2020

Eccoci puntuali all’oroscopo internazionale di Rob Brezsny per la settimana dal 12 al 18 marzo 2020. Le seguenti previsioni astrologiche sono liberamente tratte dall’oroscopo di Rob Brezsny pubblicato sul sito Internazionale.it.

Ariete

Sfruttate gli imprevisti o i contrattempi che si presentano lungo il vostro percorso per trasformarli in opportunità vincenti ed evolutive.

Toro

L’oroscopo di Rob Brezsny vi invita a eseguire tre compiti: il primo consiste nel valutare se state facendo una vita libera o chiusa in una gabbia seppur dorata. Il secondo: se siete in quella gabbia, aprite gli occhi e non accontentatevi. Fate il possibile per uscirne.

Seguici su Facebook per restare sempre aggiornato



Gemelli

Provate a dedicare maggior cura e attenzione alla vostra forma fisica. È giusto uscire e ma è importante anche ascoltare il corpo quando ha bisogno di riposo.

Cancro

Dedicate la prossima settimana ad aiutare le persone vicino a voi. Tendete una mano a chi ha bisogno di un sostegno per realizzare un progetto.

Leone

Le previsioni astrali di Rob Brezsny vi suggeriscono di uscire dagli schemi, superare i binari stretti che indirizzano il vostro cammino e sperimentare nuove, diverse alternative.

Vergine

Per la settimana che va dal 12 al 18 marzo 2020 le parole d’ordine cui dovrete attenervi saranno le seguenti: collaborazione, cooperazione, sinergia e simbiosi.

Bilancia

Sforzatevi di usare gli errori che fate nella vostra per crescere, imparare una lezione che magari condividerete con chi vive accanto a voi.

Scorpione

Trovate il coraggio di uscire dalla vostra zona di comfort, specialmente nelle prossime settimane, perché ne varrà davvero la pena.

Sagittario

Dedicate del tempo e spazio per costruire un po’ di stabilità. È indispensabile avere un posto confortevole, chiamato casa, in cui rientrare dopo l’ennesimo viaggio.

Capricorno

Il noto astrologo Rob Brezsny vi consiglia di benedire quegli inconvenienti che capitano lungo il cammino, considerandoli dei doni preziosi, seppure non previsti, per farvi arrivare rapidamente ai vostri obiettivi.

Acquario

Osservate ogni aspetto della vostra vita negli ultimi mesi e liberatevi da tutto quello che vi ha oppresso. È tempo di ritrovare maggiore libertà!

Pesci

La vostra immaginazione non avrà limiti nei prossimi giorni. Sfruttatela per creare nuovi progetti da portare avanti.