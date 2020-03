Cinque brutte abitudini di un ariete: le conoscevi?

Il segno dell’Ariete ha molte ottime qualità, ma anche alcune brutte abitudini. Se nella vita hai a che fare con un Ariete ti aiutiamo a comprendere i suoi punti deboli e a scoprire come superarli.

Arroganza

L’Ariete è un segno che tende a essere egoista e a volte arrogante. Non segue i consigli di nessuno e va dritto per la sua strada, qualunque cosa accada. Non riesce sempre a essere garbato nei suoi rapporti interpersonali e, anzi, tende a essere piuttosto insensibile. Ha una lingua tagliente con la quale può ferire.

In un litigio, la battaglia non finirà finché l’Ariete non avrà avuto l’ultima parola. È estremamente cocciuto e sempre convinto di avere ragione. Del resto, appartiene a un segno zodiacale molto forte, determinato e che non molla dinanzi a nulla, figuriamoci durante un litigio!

Testardaggine

Niente e nessuno riusciranno a far cambiare idea a un Ariete che si è messo in testa qualcosa. Non tentenna neanche davanti a ottimi consigli, deve necessariamente andare avanti e sbatterci la testa, altrimenti non si fermerà, a costo di danneggiare sé stesso. Quando gli va bene però nessuno riesce a ostacolare il loro successo e, in questo caso, la possiamo chiamare perseveranza.

Se le cose non si muovono abbastanza rapidamente da soddisfarlo, l’Ariete diventa irritabile e nervoso.

Impulsività

L’Ariete è un segno di Fuoco, e l’impulsività è una caratteristica che accomuna tutti i nati sotto questo elemento. Sono persone che riescono a prendere decisioni in modo rapido, senza troppi ripensamenti. Talvolta si lasciano trasportare da istinti del momento, senza riflettere troppo, insomma non riescono proprio a fermarsi prima di agire. E il fatto di agire senza pensare li fa bruciare, a volte sono proprio vittima di incidenti o comunque di imprevisti Almeno così forse, ma non è detto, si decideranno a riflettere su ciò che fanno.

Inoltre, non riescono a rimanere a lungo concentrati su qualcosa e tendono a perdersi. Spesso partono bene ma poi, a lungo andare, si annoiano e tornano sui loro passi diretti verso un nuovo obiettivo. Farebbe bene a chiarirsi le idee e a focalizzarsi su una cosa sola portandola in fondo.

Impazienza

Si lega al discorso di prima dell’impulsività. L’Ariete non riesce a contare fino a dieci prima di esprimere un’opinione e di agire. Gli sarebbe invece molto utile, tende però esplodere immediatamente e agire in maniera rapida e impaziente. Il problema è che le persone con cui ha a che fare a quel punto ci rimangono male ed è difficile tornare indietro.

Dal momento che tende ad annoiarsi molto facilmente, la sua attenzione potrebbe spegnersi nel giro di poco, che si tratti di un progetto o anche di una relazione. Siamo dinanzi a un segno di fuoco e il fuoco, suo elemento predominante, dev’essere costantemente alimentato per evitare che bruci tutte le occasioni e le passioni in brevissimo tempo. Insomma, nei rapporti amorosi, non è uno di cui fidarsi proprio ciecamente.

Anche dopo averlo conquistato, comunque, sarebbe meglio dormire con un occhio chiuso e uno aperto: l’Ariete è, ahinoi, uno dei segni meno fedeli dello zodiaco ed è in grado, senza battere ciglio, di tenere lo stesso piede in due o più scarpe. Naturalmente non tutti sono così, parliamo solo di caratteristiche generali del segno.

Bene, amiche, che ve ne pare? Chi è dell’Ariete o chi ha fidanzati, genitori, fratelli e amici di questo segno riconosce queste caratteristiche?