Gianni Sperti Instagram: il fascino dell’uomo casalingo

Qual è la cosa che più vi rilassa in casa? A me piace stirare, spianare pieghe sulle note "I want to break free" mi fa sentire rivoluzionario, vivo, indipendente, ma voi sicuramente vi chiederete: "che stira a fare se non si può uscire e non gli servono le camicie?" Lo faccio perché io sono positivo e sono sicuro che tra non molto tornerò ad indossarle, ad uscire e ad abbracciarvi tutti, intanto mi preparo perché lo so che presto succederà. Siamo bravi e stiamo facendo il nostro dovere per il bene dell'umanità. Non sapete quanto mi commuove l'unione che stiamo dimostrando, mi commuove leggere i commenti di speranza e di augurio, siamo cambiati ma in meglio, siamo già migliori!!! #giannisperti #iorestoacasa #restiAMOacasa