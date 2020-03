I segni zodiacali più fortunati? Non ci crederai ma sono questi

C’è chi si fa in quattro per ottenere un piccolo risultato e chi riesce immediatamente, al primo colpo, anche nelle imprese più ardue. Le capacità contano, naturalmente, ma a volte a fare la differenza è anche un pizzico di fortuna al momento giusto.

Alcuni segni zodiacali si trovano spesso davanti a una strada in discesa, altri la trovano disseminata di ostacoli. Sì, perché il segno zodiacale può avere un’influenza anche sulla dose di fortuna di una persona, non per niente si dice “nascere sotto una buona stella”, e in astrologia questa espressione assume un significato molto importante.

I fattori che predispongono alla fortuna o meno vanno ben oltre il semplice segno zodiacale, ma già questo da solo può indicarci una tendenza. Vediamo allora insieme quali sono i segni più fortunati dello zodiaco.

Sagittario

I nati sotto il segno del Sagittario sono nati fortunati, non c’è alcun dubbio. Il Sagittario infatti è governato da Giove, il pianeta della fortuna, gode quindi di una fortuna impareggiabile in tutte le esperienze della sua vita. Il suo pianeta lo guida dritto verso il successo e non esita a dargli una mano nel momento del bisogno, anche per sbloccare situazioni senza apparente via d’uscita.

Il Sagittario è un segno molto fortunato anche al gioco. Ed è un segno molto ottimista nella vita, come non esserlo del resto, gli vanno tutte bene…

Pesci

Ecco un altro segno fortunato, un segno che la fortuna la riesce sempre ad attirarla su di sé. Il Pesci è un segno molto amichevole, conosce tante persone e i suoi numerosi incontri positivi aiutano anche la sua fortuna, il suo successo è molto legato alle sue conoscenze. Come il Sagittario, ha dalla sua parte Giove, il pianeta della fortuna, e grazie a questo riesce a cogliere le opportunità che gli si presentano davanti, senza nemmeno doversi tanto sforzare.

Bilancia

Ciò che aiuta molto la Bilancia è il suo innato ottimismo. Sappiamo bene che è uno dei segni più affascinanti dello zodiaco, vede la vita in rosa e sa come attrarre su di sé la fortuna. Insomma, se sorridi alla vita, la vita ti sorriderà. E la Bilancia in questo modo riesce quasi sempre a ottenere ciò che desidera, senza troppi sforzi e senza farsi male.

Questo segno è molto fortunato in amore.

Ariete

L’Ariete ama le sfide ed è, per natura, un vincitore, per questo motivo la fortuna gli sorride sempre soprattutto sul lavoro o nelle competizioni sportive. Sa come portare la fortuna dalla propria parte, grazie alla sua intelligenza e alla motivazione con cui porta avanti le sfide. Il suo carattere determinato lo spinge a essere una persona vincente. Metà è merito della fortuna, metà della forte personalità.

Toro

Il Toro è testardo e ha una grande fiducia in sé stesso, per questo la fortuna gli sorride con facilità. Soprattutto è fortunato in amore, per il resto nella vita potrà trovarsi ad affrontare qualche difficoltà.