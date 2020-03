Oroscopo internazionale Rob Brezsny settimana che va dal 19 al 25 marzo 2020: le previsioni per tutti i segni zodiacali

By

Eccoci all’appuntamento con l’oroscopo internazionale Rob Brezsny della settimana che va dal 19 al 25 marzo 2020. Le seguenti previsioni sono legate al duro momento che tutto il mondo sta vivendo a causa del Coronavirus. L’astrologo americano indica le possibili crisi e opportunità che ogni segno zodiacale potrà ritrovarsi a vivere nei prossimi mesi.

Queste previsioni astrologiche sono liberamente tratte dall’oroscopo di Rob Brezsny pubblicato sul sito Internazionale.it.

Ariete

Possibili crisi: 1. Potresti perdere il tuo punto di potere. 2. Potrebbe crollare il tuo piano generale. 3. Potrebbe essere messa a rischio il tuo potere d’influenzare.

Potenziali opportunità: 1. Sarai spronato a trovare un nuovo punto di potere. 2. Acquisterai un nuovo, riveduto piano generale. 3. Per scoprire nuovi modi di esercitare la tua influenza, ti affiderai alla tua intraprendenza.

Toro

Possibili crisi: Potresti perdere la tua visione generale della vita. 2. Potresti voler trovare nuovi modi d’imparare le lezioni della vita e di crescere mentalmente.

Potenziali opportunità: 1. Vorrai aggiornare la tua personale visione della vita. 2. Troverai nuove e creative strade per crescere e imparare dalla vita.

Gemelli

Possibili crisi: 1. Potrebbero interrompersi i dialoghi con i tuoi cari. 2. Accordi e trattative potrebbero finire. 3. Le sfide sessuali potrebbero rendere i rapporti d’amore più complessi.

Potenziali opportunità: 1. Avrai voglia di trovare un nuovo modo di comunicare con gli altri. 2. Rivedere gli accordi e le trattative potrebbe rivelarsi più utile ed efficace per tutti. 3. Potrai avere una guarigione sessuale.

Cancro

Possibili crisi: 1. Potresti scoprire risvolti scomodi nei tuoi amici e collaboratori. 2. Come ti vedono gli altri e cosa si aspettano da te potrebbe non corrispondere ai tuoi sentimenti. 3. Il modo in cui esprimi affetto a chi ti sta vicino potrebbe rivelarsi insufficiente.

Potenziali opportunità: 1. Trarrai un grande benerficio dal cambiamento delle relazioni sociali, se sarai intelligente e compassionevole. 2. Troverai un nuovo coraggio nell’esprimere te stesso e cosa desideri veramente. 3. Scoprirai nuovi modi per dimostrare l’affetto ai tuoi cari.

Leone

Possibili crisi: 1. Metterai in discussione il tuo lavoro. 2. Potrebbe spuntare un disturbo fisico che richiede la tua attenzione. 3. A forza di preoccuparti, ossessivamente, dei tuoi problemi ne potresti attirare di nuovi.

Potenziali opportunità: 1. Agirai in modo nuovo per trasformare il tuo lavoro e adattarlo a te. 2. Ti avvicinerai a nuovi modi per curare il tuo corpo. 3. Imparerai a pensare meno ai tuoi problemi e più a chi ti sta vicino.

Vergine

Possibili crisi: 1. Potresti sentirti confuso e destabilizzato in amore. 2. Potresti vivere un blocco della tua creatività. 3. Potresti riscontrare difficoltà a esprimere ciò che per te è vero.

Potenziali opportunità: 1. Sarai stimolatoa maturare interiormente per scoprire cosa davvero vuoi dall’amore. 2. Troverai abilità nascoste per recuperare la creatività. 3. Ti rafforzerai mentre imparerai a esternare le tue verità.

Bilancia

Possibili crisi: Potreste avere problemi legati alla casa e alla famiglia. 2. Potrevve crollare la base solida che hai avuto finora. 3. Potresti tralasciare troppo la cura verso te stesso.

Potenziali opportunità: 1. I problemi in casa e in famiglia potrei cambiarti e cambiare in meglio la tua vita. 2. Potrai creare una base ancora più solida se sarai più flessibile e aperto. 3. Imparerai nuove abitudini per prenderti cura di te.

Scorpione

Possibili crisi: 1. Potrebbero insorgere difficoltà nel dialogo con i tuoi collaboratori. 2. Potresti avere difficoltà nell’unire elementi diversi che devono essere amalgamati. 3. La tua rete potrebbe risultare in parte inefficace.

Potenziali opportunità: Troverai un nuovo brio ed energia per comunicare con i tuoi collaboratori. 2. Creerai nuovi modi per unire elementi diversi che vanno amalgamati. 3. Scorpirai nuovi modi legati al networking.

Sagittario

Possibili crisi: 1. Potresti avere problemi conle finanze. 2. Può essere messa a rischio la tua integrità personale. 3. Potresti rischiare di sprecare tempo a provare a concretizzare le tue nobili cause.

Potenziali opportunità: 1. Esprimerai nuovo ingegno per avere più soldi. 2. Userai delle misure per rendere impeccabile la tua etica. 3. Ti impegnerai di più per concretizzare le tue idee più nobili.

Capricorno

Possibili crisi: Potreste vivere una crisi d’identità. Chiederti chi sei, cosa desideri davvero e verso che direzione vuoi andare.

Potenziali opportunità: Troverai nuova energia e voglia di conoscerti realmente e scoprire cosa vuoi dalla vita.

Acquario

Possibili crisi: 1. Potresti rischiare dei fallimenti finali. 2. Potresti voler sfuggire dai problemi a lungo termine per cui il tempo è già scaduto.

Potenziali opportunità: 1. Vorrai rendere i finali completi e vincenti. 2. Affronterai a piene mani tutti i tuoi problemi.

Pesci

Possibili crisi: 1. Potresti voler rifiutare un aiuto o sostegno. 2. Potresti non trovare il coraggio per riuscire nel lavoro.

Potenziali opportunità: 1. Ti sforzerai di avere maggiore autostima per accettare, serenamente, l’aiuto dagli altri e per sfruttare al meglio le occasioni di successo.