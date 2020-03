Anna Tatangelo Instagram: outfit da casa per un messaggio contro il Coronavirus

By

Anna Tatangelo Instagram: pubblica una sua foto in casa: lungo maglione a trecce grigio, piedi nudi, capelli raccolti e make up naturale. La cosa che ci stiamo chiedendo è : indossa solo il maglione? Molto lascia spazio alla fantasia, un look informale ma altrettanto sexy e intrigante.

Fino ad oggi non si era mai esposta nel lanciare il suo messaggio nei confronti dell’attuale situazione che sta vivendo l ‘Italia a causa del Coronavirus. Ha deciso di farlo allegando una foto molto esplicativa: lei in casa, per dare il giusto messaggio di non uscire.

Guarda fuori da una grande finestra e nelle note allegate alla foto sottolinea che oggi, inevitabilmente, la realtà che si vive è un‘altra fatta di momenti di condivisione solo attraverso i social e le videochiamate.

Come trascorrere le giornate

Sottolinea che la musica è un ottimo modo per far trascorrere piacevolmente il tempo e che bisogna aspettare ed avere pazienza. Una donna forte che lancia ai suoi follower un messaggio chiaro perché in questo momento c’è bisogno di sentirsi davvero uniti.

La situazione è uguale per tutti e chi, come lei, ha una visibilità ampia, attraverso le sue parole riesce ad avere una migliore risonanza soprattutto nei riguardi dei giovani. L’abbiamo conosciuta molto giovane, appena quindicenne, quando si è presentata sul palco di Sanremo e da lì, la sua carriera da cantate è stata un successo.

La sua voce incanta tanto quanto il suo corpo, ci tiene molto alla forma fisica e all’aspetto estetico. È anche vero che, nel corso del tempo, alcuni tratti caratteristici del suo viso, ma anche del corpo, sono cambiati. Qualche ritocchino di chirurgia estetica è intervenuto ad aumentare il seno mentre, per il viso, sembra che le sue labbra siano più carnose. Scelte condivisibili o meno oggi, Anna Tatangelo è una donna in carriera, che si occupa del suo splendido figlio Andrea.

L’amore finito con Gigi D’Alessio

Dopo la lunga storia con Gigi D’Alessio, dalla quale è nato suo figlio, lei ha deciso di vivere da sola dedicandosi a se stessa. Secondo alcune indiscrezioni, sembrerebbe che la storia era già finita da tempo ma entrambi avessero deciso di rendere pubblica la situazione solo qualche tempo dopo. Una storia d’amore che ha unito la cantante anche in duetto con il suo compagno, davvero molto seguiti dai fans.

Ad oggi, i rapporti sembrano essere piuttosto sereni, per il benessere del bambino. Vive con Anna Tatangelo che oggi continua ad essere impegnata nella sua carriera. La vediamo spesso in foto molto provocanti, bella e sexy è riuscita coniugare la sua vita professionale con quella di mamma. Una ragazza acqua e sapone che ha conquistato il suo pubblico anche con la sua semplicità. Sempre sorridente e raggiante ha dimostrato grande maturità nei momenti di crisi con Gigi D’Alessio.

Quest’ultimo, ancora oggi molto geloso di lei, teme che possa iniziare seriamente un’altra storia. Lei è molto concentrata su suo figlio Andrea e sulla sua carriera, è stata fotografata con Giovanni Caccamo però, per il momento, pare non siano giunte notizie ufficiali. Chissà, magari potrebbe nascere una vera storia d’amore.