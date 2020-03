Radio e Coronavirus, ecco l’iniziativa: ascolta qui in web streaming

L’emergenza coronavirus non accenna a spegnersi in Italia. Anche ieri il numero dei nuovi contagiati ha raggiunto una cifra sostanziale con un incremento di 4.480 unità rispetto a mercoledì. A preoccupare è anche il numero dei deceduti che anche ieri è stato molto elevato: 427.

Il numero totale delle persone morte a causa del covid-19 ha raggiunto così 3.405 facendo balzare l’Italia in testa ai paesi con il maggior numero di morti da coronavirus. La Cina, primo focolaio del virus da quando è iniziata l’emergenza ne aveva registrati 3.245.

Le stime degli esperti dicono che in Italia ci si sta avvicinando al momento del picco dei contagi e per questo è fondamentale limitare gli spostamenti al minimo. In tal senso il governo si sta preparando a rendere esecutivo un nuovo decreto che prevederà lo stop a tutte le attività sportive all’aria aperta e la limitazione delle aperture dei supermercati che saranno obbligati ad abbassare le saracinesche alle 18 e a restare chiusi nei fine settimana.

Per controllare in maniera ancora più capillare il territorio il governo non esclude l’utilizzo dell’esercito su tutto il territorio nazionale, così come sta già avvenendo in Campania che è una delle regioni meridionali che in questi giorni sta facendo registrare un aumento sostanziale di positivi al covid-19.

Radio e Coronavirus: ecco l’iniziativa delle radio italiane

In questo periodo molto difficile per l’Italia non stanno mancando ovviamente i momenti di solidarietà e di amore verso la nazione da parte di tutti. Sono diventati ormai simbolo di questa emergenza i flashmob sul balcone con migliaia di persone che nello stesso momento cantano e ballano canzoni che hanno fatto la storia dell’Italia.

Un momento per restare vicini e uniti nonostante l’obbligo di quarantena. In questo senso resterà nella storia anche l’iniziativa intrapresa da tutte le radio italiane che oggi 20 marzo 2020 alle ore 11 trasmetteranno a reti unificate sia in FM che in streaming su siti e app l’Inno di Mameli più altri tre brani storici della canzone italiana.