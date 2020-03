L’Italia si era subito messa in prima linea quando a novembre vi fu il terremoto in Albania. Subito la macchina dei soccorsi italiani si è mobilitata ed ha inviato soccorsi, medici e tanto altro per far rialzare subito il popolo albanese.

Oggi i ruoli sono invertiti: dall’Albania arriva un team di medici ed infermieri che si instaurerà in Lombardia per contrastare l’emergenza Coronavirus.