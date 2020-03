Sono appena stati pubblicati i dati relativi al coronavirus in Sicilia. Al momento i positivi totali sono 1647 con una variazione di +92 dalla giornata di ieri. Gli attuali positivi sono invece 1492, con una variazione di +84 dalla giornata di ieri.

In sicilia vi sono 575 persone ricoverate con 72 in terapia intensiva, 3 in meno di ieri. Sono guarite in totale 74 persone e morte 5 persone.