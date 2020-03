Francesca Verdini: scopriamo chi è la compagna di Matteo Salvini

Francesca Verdini è la compagna di Matteo Salvini, figlia del parlamentare di Forza Italia, famoso banchiere toscano che è stato a lungo il braccio destro di Silvio Berlusconi nel partito di Forza Italia.

Inoltre, nel 2018 è stato condannato a 6 anni e 10 mesi per truffa e bancarotta del Credito Cooperativo Fiorentino.

Ha lavorato accanto a Matteo Renzi per raggiungere la grande intesa e, dopo la firma del Patto del Nazareno, Verdini si è dimesso dalle cariche politiche per iscriversi al partito democratico. Sua sorella, invece, la zia di Francesca Verdini ha mostrato simpatie per la lega.

Di cosa si occupa Francesca Verdini

Gestisce insieme al fratello Tommaso, socio di Aldo Gucci, un famoso ristorante nelle vicinanze di Montencitorio. Infatti, è proprio qui che è stata fotografata le prime volte accanto a Matteo Salvini.

Lei ha 26 anni ed è nata a Firenze, giovane e bella ha subito catturato l’attenzione. Da Firenze si è trasferita a Roma per seguire gli studi presso la facoltà di Economia della Luiss. E così è nata la frequentazione con Matteo Salvini. Il ristorante in cui lavora si chiama PaStation e lei si occupa di dare un’aiuto a suo fratello nelle mansioni della ristorazione.

La frequentazione con Matteo Salvini è iniziata dopo che quest’ultimo hai interrotto la relazione con Elisa Isoardi. Un rapporto intimo sin da subito considerando le prime foto che gli hanno ritratti insieme felici.

I dubbi sono stati tanti all’inizio quando circolavano solo rumors ma poi, da quando sono apparsi alla prima del film Dumbo, è stata resa ufficiale la loro storia d’amore. Poi sono stati visti al concerto della Scala di Milano per l’inaugurazione del Salone del Mobile. Insomma, questo a testimonia come sin da subito trai i due sia scoccata la scintilla.

Una vita privata blindata

Anche se Francesca Verdini ha un profilo social occorre inviarle una richiesta per poterla seguire quindi, tenta di mantenere blindata la sua vita privata. Il gossip continua a mantenere gli occhi puntati su di lei per cercare di scoprire spostamenti e intenzioni della coppia. Una vita, la sua, top secret, infatti a lanciare l’unione con Salvini è stato Dagospia. Ovviamente, anche se il suo profilo è privato, Matteo Salvini la segue oramai da tempo.

Possiamo dire che insieme formano davvero una bella coppia, ultimamente si sono visti in giro per le vie di Roma passeggiare per andare a fare la spesa. Escono liberamente senza alcun problema e senza temete di essere fotografati. Tra i due ci sono circa vent’anni di differenza ma tra loro non mancano gli scatti bollenti.

Francesca Verdini oltre ad aiutare suo fratello nel ristorante è anche una nota influencer su Instagram, stessa professione che ha deciso di seguire anche il figlio di Umberto Bossi. Ecco adesso qualche dato sul suo aspetto: certamente molto bella per aver fatto perdere la testa a Matteo Salvini, è alta un 1.67 e pesa 55 kg. Il suo sogno era quello di diventare produttrice cinematografica ma il suo percorso è stato diverso: ha scritto alcuni articoli per Ciack, ha lavorato presso una società argentina che si occupa del networking nel settore dell’arte. È stata hostess e collaboratrice per la Biennale di Venezia.