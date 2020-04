L’oroscopo ci aiuta a capire molte cose riguardo a ognuno dei dodici segni dello zodiaco, anche quali sono quelli che riposano meglio e quelli che soffrono d’insonnia. Quali segni zodiacali dormono di meno? Ecco la risposta.

I Gemelli

Tra i segni zodiacali che dormono meno ci sono i Gemelli. I Gemelli sono abituati a essere molto dinamici per cui è difficile per loro prendere sonno quando hanno una molteplicità di idee che girano per la loro testa. I Gemelli sono abituati a fare più cose insieme per cui il loro sistema nervoso deve essere sempre essere all’erta, altro che a riposo! Non parliamo poi se devono consegnare un lavoro per la mattina seguente e non hanno avuto il tempo di svolgerlo durante il giorno. I Gemelli, in questo caso, staranno in piedi tutta la notte.

Il Cancro

Il Cancro è un tipo che rimugina su cose accadute anche vent’anni prima per cui è tra i segni zodiacali che dormono di meno perché pensa anche di notte. Il Cancro trascorre ore e ore notturne a pensare a quella volta in cui l’individuo che credeva suo amico gli ha fatto un torto, il parente non lo ha aiutato nel momento del bisogno, il conoscente ha parlato alle sue spalle. E rimugina su come avrebbero potuto andare le cose se si fosse comportato in maniera diversa da ciò che è avvenuto nella realtà. Il Cancro purtroppo è cosciente che la mancanza di sonno fa male e ricorre a farmaci per addormentarsi. Questo comportamento non è però benefico per la salute.

La Bilancia

Quali segni zodiacali dormono di meno? Certamente la Bilancia. Essendo un segno dalla personalità estremamente sensibile e che cade troppo spesso preda della sfera dell’emotività, la Bilancia tende a preoccuparsi troppo per le minime cose per cui non dorme la notte. Se ha un problema la Bilancia fatica ad addormentarsi fino a tardi per poi prendere sonno proprio quando magari deve alzarsi per andare a lavorare. La Bilancia non dorme la notte perché è preoccupata per il problema del momento.

Il Sagittario

Quali segni zodiacali dormono di meno? Il Sagittario. Il Sagittario è molto ligio al dovere lavorativo e tende a far quadrare i conti dal punto di vista finanziario. Se il Sagittario dorme di meno è perché qualcosa lo turba sul lavoro e pensa alle possibili conseguenze sul suo portafoglio. Il Sagittario vuole stare bene lavorativamente parlando e dal punto di vista del denaro, vuole una vita agiata per cui se non dorme è perché è preoccupato che il suo status possa cambiare in peggio da un giorno all’altro. Per questo motivo passa le ore notturne a studiare le più argute soluzioni per uscire dalle difficoltà.