CORONAVIRUS LOMBARDIA – Conferenza stampa Gallera – 2 Aprile | DIRETTA VIDEO

Coronavirus Lombardia. Sta per avere inizio la conferenza stampa dell’Assessore al Wellfare della Lombardia, Gallera. Ancora una volta i dati per la Lombardia sembrano essere in calo ma anche in questo caso non bisogna assolutamente uscire da casa perchè si rischia di ricominciare tutto da capo.

Secondo gli ultimi dati i tamponi effettuati sono 121.449 con un totale di positivi che si attesta a 44.773. La conferenza stampa di Gallera avrà inizio alle ore 17:30 circa e la potrete trovare qui sotto.

Conferenza Stampa Gallera – 2 Aprile