Coronavirus Lombardia, ecco il bollettino del 4 Aprile – FOTO – DATI UFFICIALI

Coronavirus Lombardia. Il bollettino del 4 Aprile è stato da poco diramato dalle autorità ufficiali e verrà a breve inserito qui sotto. Andiamo intanto a vedere quali erano i dati di ieri in maniera tale da poter fare un confronto.

Bollettino Coronavirus 4 Aprile – FOTO

Secondo gli ultimi dati emessi ieri, in Lombardia si contano 47.520 positivi, con un aumento di 1455 rispetto al giorno precedente, ovvero l’altro ieri. In terapia intensiva il gap con il giorno precedente era stato di 30 mentre vi erano stati altri 351 morti tra ieri e l’altro ieri. Il bollettino del 4 Aprile sarà inserito qui di seguito.

Bollettino Lombardia 4 Aprile

Leggero peggioramento per i dati del 4 Aprile per la Lombardia. Sono saliti di 1598 i contagi da ieri, quando l’incremento era stato di 1455. In terapia intensiva, però, vi sono 55 persone in meno di ieri. Proprio 24 ore fa si era assistito ad aumento di trenta unità in terapia intensiva.

Diminuiscono leggermente anche i morti, che nelle ultime 24 ore sono stati 345 rispetto ai 351 delle precedenti 24 ore.