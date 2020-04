Bollettino Coronavirus Sicilia – 5 Aprile 2020. In attesa anche oggi dei dati ufficiali del contagio da coronavirus in Sicilia. Come ogni giorno intorno alle 17 viene emesso il nuovo bollettino del giorno che spiega a tutti i siciliani come si sta evolvendo la situazione legata all’emergenza coronavirus.

Secondo gli ultimi dati trasmessi dalle autorità i casi totali di coronavirus in Sicilia sono 1932 e tra questi vi sono 95 guariti e 111 morti. Attualmente, infatti, i positivi sono 1726. I pazienti ricoverati sono 627 mentre in terapia intensiva se ne trovano 74. L’aumento di positivi attuali tra i 3 Aprile ed il 4 Aprile era stato di 62, mentre l’aumento dei casi era stato di 73.