Coronavirus – Bollettino 5 Aprile – Numeri e dati ufficiali

Bollettino Coronavirus 5 Aprile. In questa domenica delle Palme siamo ancora una volta davanti ai nostri smartphone e computer, rinchiusi in casa, a sperare in buone notizie sui dati ufficiali del contagio da coronavirus.

Durante la giornata di ieri per la prima volta il numero dei malati in terapia intensiva è diminuito e non era mai successo. Questo lascia sicuramente ben sperare per il futuro ma non bisogna assolutamente perdere la concentrazione perchè un minimo errore potrebbe costare caro a noi stessi ma anche alla comunità che abbiamo intorno: paese o città che sia.

Bollettino 5 Aprile – DATI UFFICIALI

Alle ore 18 di questo pomeriggio sarà emesso il bollettino del 5 Aprile che ci informerà su tutte le novità relative al coronavirus in Italia. Attualmente i casi totali sono 124.632 con quasi 21 mila guariti e poco più di 15 mila morti. I positivi in questo momento sono dunque 88 mila. La regione più colpita è la Lombardia dove si contano ormai 8.656 morti. I positivi, al momento, sono 27.220 ed in terapia intensiva vi sono 1.326 pazienti.

Le altre regioni più colpite sono l’Emilia Romagna, dove si contano più di 15 mila casi, il Piemonte ed il Veneto, uniche due regioni, oltre a Lombardia ed Emilia, ad aver superato i 10 mila casi. In totale in tutta Italia vi sono 29 mila persone ricoverate che presentano sintomi e 4 mila persone in terapia intensiva.

Conferenza Stampa Protezione Civile – 5 Aprile

Alle ore 18:00 come ogni giorno andrà in onda, in diretta, la conferenza stampa della Protezione Civile che emetterà il bollettino di oggi, 5 Aprile 2020.

Coronavirus Lombardia – Conferenza Gallera 5 Aprile

Come ogni giorno alle ore 17:30 andrà in diretta Giulio Gallera, assessore al Wellfare della Lombardia, che informerà i cittadini sul prosieguo del contagio da coronavirus in Lombardia. Al momento sono 49.118 i positivi con un aumento di 1.598 dall’ultima rilevazione. In terapia intensiva, invece, vi è stata una diminuzione dei casi: si è passati da 1381 a 1326 nel giro di 24 ore. Questi dati lasciano ben sperare ma ovviamente si deve comunque tenere sotto controllo la situazione.

Coronavirus Veneto – Conferenza Zaia 5 Aprile

In diretta il governatore del Veneto espone i nuovi dati sul contagio da coronavirus in Veneto.