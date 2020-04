L’amore, croce e delizia dell’esistenza, non manca di far tribolare anche le dodici stelle dello zodiaco. In questo articolo scoprirete i cinque segni che soffrono di più per amore: ecco quali sono.

1. La Bilancia

Tra i cinque segni che soffrono di più per amore troviamo al primo posto la Bilancia. La Bilancia è un’eterna incompresa. Troppa sensibilità ed empatia ma, soprattutto, il gusto del bello, la spingono a legarsi sempre e in maniera inevitabile a persone con cui non ha niente in comune. L’errore di fondo che commette è guardare solo l’aspetto fisico e curato del partner, non curandosi di dettagli caratteriali maggiormente e di rilevante importanza. Questo errato metro di giudizio porta la Bilancia a soffrire per amore poiché trova sempre le persone sbagliate.

2. I Pesci

Tra i cinque segni che soffrono di più per amore troviamo al secondo posto i Pesci. I Pesci sono i romantici per eccellenza dello zodiaco e chi è come loro? Quasi nessuno! Al giorno d’oggi, dove le relazioni sentimentali vertono sempre di più al disimpegno e alla fugacità, chi apprezza ancora il romanticismo? Sono rimasti in pochi e questa condizione porta i Pesci a soffrire molto, a idealizzare il partner inseguendo l’onda del romanticismo, sempre meno presente nella vita moderna e nella quotidianità.

3. La Vergine

La Vergine in amore si stressa. La sua sofferenza nasce dal bisogno di controllo non del partner ma delle proprie emozioni prima di tutto e un atteggiamento soffocante o troppo costrittivo del compagno non fa che farla agitare portandola alla sofferenza assoluta. La Vergine tende quindi, quando costretta in un rapporto che le sta stretto, a dileguarsi all’orizzonte senza dare spiegazioni. Non pensiate che non soffra di questo, perché sta molto male, anche se non riesce a comportarsi diversamente.

4. L’Acquario

L’Acquario è uno spirito libero e in amore soffre molto quando la sua libertà viene ostacolata. Non c’è niente di peggio per un Acquario di vedersi costretto a limitazioni e divieti. Un rapporto troppo soffocante lo porta alla totale sofferenza per cui preferirà chiuderlo in fretta, non senza soffrire di questo e starci male.

5. Il Toro

Quinto e ultimo tra i cinque segni che soffrono di più per amore è il Toro. Il Toro, persona posata e con i piedi saldamente ancorati al terreno, in amore soffre proprio perché viene a contatto con un territorio che di razionale ha ben poco. L’amore è il terreno dell’istinto e della passione, che di logico non hanno niente e il Toro si trova spiazzato davanti a questioni che non sono razionali. Per questo motivo tenderà a soffrire molto nei rapporti sentimentali, soprattutto quando non trova una spiegazione agli eventi ad essi connessi.