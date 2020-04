Giorgio Panariello | Quanti anni ha | Ecco quando è nato

Quanti anni ha Giorgio Panariello? In questo momento è finito all’interno degli argomenti in trend sul web. Si tratta di Giorgio Panariello che dopo la sua intervista a Domenica In ha iniziato a spopolare su Google e sui social network.

Ha parlato di cani ed animali, ma non solo. Quando gli viene chiesto cosa faccia in quarantena risponde che fa cose da artista: lava, pulisce e stira. Ha due cani e li presenta in diretta Rai. “Porto i due cani fuori a targhe alterne: prima esce uno e poi esce l’altro. So che ogni pretesto è buono per uscire, ma ricordiamo che dobbiamo stare a casa, guardiamo Mara la domenica”.

Quanti anni ha Giorgio Panariello

Giorgio Panariello è un comico, imitatore, attore e showman italiano. È stato il direttore artistico e presentatore del Festival di Sanremo 2006. Con queste parole viene descritto su Wikipedia ed in molti si stanno chiedendo, proprio in queste ore, quanti anni ha Panariello?

Il comico toscano è nato il 30 Settembre 1960 a Firenze. Dunque, ad oggi, ha 59 anni e ne compirà 60 il prossimo 30 Settembre.