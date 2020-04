Il santo del giorno – 7 aprile – San Giovanni Battista de La Salle

Giovanni Battista, primo di dieci fratelli, nacque a Reims il 30 aprile del 1651. Studiò filosofia e nel 1669, ad appena diciotto anni, ottenne il diploma. Il suo sogno era di diventare sacerdote e così l’11 marzo 1662 ricevette la tonsura. Mortagli la madre nel 1671 e l’anno dopo il padre, si trovò ad essere il capo famiglia e quindi dovette lasciare Parigi per tornare a Reims. Il 9 aprile 1678 veniva consacrato sacerdote. Aiutato da una pia signora, aprì le sue prime scuole e trasformò alcuni giovani volenterosi in abili maestri. Nelle avversità passava notte intere chiuso in chiesa da solo, e si flagellava piangendo ai piedi del santo tabernacolo. Nelle prosperità come nelle avversità soleva dire: « Dio sia benedetto». Il Signore premiò largamente il suo fedele servo tanto che il 9 aprile del 1719 quando lo chiamò a sé, la sua istituzione contava già 40 case, 274 fratelli e 9885 allievi.