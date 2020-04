VIDEO – Santa Messa del giorno di Papa Francesco – Diretta RAI – 8 Aprile 2020

Messa Martedì 8 Aprile. Come ogni mattina su Rai 1 va in onda la Santa Messa del Papa dalla Chiesa di Santa Marta, in Vaticano. La messa del mercoledì della Settimana Santa si può seguire in diretta alla fine di questo articolo dove troverete il player video.

Subito dopo, alla fine della liturgia, inseriremo il video ufficiale per poterla rivedere quando volete. Vi ricordiamo che la Santa Messa del Papa va in onda martedì 8 Aprile 2020 alle 7 del mattino ma sarà successivamente sempre disponibile perché inseriremo qui sotto la replica video.

Ogni mattina sul nostro sito web pubblichiamo la Messa del giorno oltre anche a scrivere sia il Vangelo del giorno che il Santo del giorno.

Santa Messa del Papa – 8 Aprile 2020

Qui sotto, trovate il player video ufficiale della RAI. Alle ore 7 avrà inizio la Santa Messa di Papa Francesco.