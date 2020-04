Coronavirus – Bollettino 9 Aprile – DATI UFFICIALI – FOTO

By

Bollettino Coronavirus 9 Aprile. Dopo aver visto i dati scendere in questi ultimi giorni, siamo anche oggi in attesa del bollettino del giorno che ci informerà e, speriamo, confermerà il trend in calo dei contagi da coronavirus.

Sembra infatti che la curva si in fase di discesa e che il dato Ro (r con zero) sia di poco al di sotto di 1. Questo dato indica quante persone mediamente contagia una persona positiva. Fino a tre settimane fa Ro variava tra 3 e 4, per cui questo è un grandissimo risultato raggiunto.

Non bisogna comunque abbassare la guardia e soprattutto bisogna sempre attenersi alle decisioni del Governo. Sembra, infatti, che Conte sia in procinto di prorogare fino al 4 Maggio tutte le normative vigenti in merito alla diffusione del virus. La differenza sta però nel fatto che, a partire dal 14 Aprile, alcune aziende della filiera agroalimentare potranno ricominciare ad aprire. I cittadini, invece, dovranno restare a casa, almeno fino al 4 Maggio, data fondamentale che potrebbe iniziare a vedere un po più di libertà di movimento.

Bollettino 9 Aprile – DATI UFFICIALI

Come ogni pomeriggio intorno alle ore 18 viene emesso il bollettino del giorno che informerà tutti i cittadini sui nuovi numeri del coronavirus.

Secondo gli ultimi dati sono 139.422 i casi totali in tutta Italia con 17.669 morti e 26.491 guariti. Attualmente i positivi, dunque, sono 95.262. Di questi 28.485 sono ricoverati in ospedale e 3.693 si trovano in terapia intensiva. I restanti, ovvero 63.084, sono in isolamento domiciliare.

Conferenza Stampa Protezione Civile – 9 Aprile – VIDEO

Alle ore 18:00 di questo pomeriggio su Giornal.it avrete la possibilità di seguire in diretta la conferenza stampa della Protezione Civile che emetterà il bollettino di oggi, 9 Aprile 2020. Il video, come ogni giorno, sarà inserito qui sotto.

Coronavirus Lombardia – Conferenza Gallera 9 Aprile – VIDEO

Intorno alle ore 17:30 avrà inizio la conferenza di Giulio Gallera. L’assessore al Wellfare della Lombardia tiene aggiornati quotidianamente i cittadini lombardi in merito all’emergenza coronavirus. Anche in Lombardia i dati sono in calo ma bisogna sempre tenere alta la guardia.

Coronavirus Veneto – Conferenza Zaia 9 Aprile – VIDEO

Alle ore 13:00 andrà in onda la conferenza di Luca Zaia, Governatore del Veneto, che terrà informati tutti i cittadini sugli ultimi dati del Coronavirus di oggi, 9 Aprile 2020.