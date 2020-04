Stasera in TV – Programmazione Rai – 9 Aprile 2020

Solito appuntamento con la nostra rubrica Stasera in TV. Si prospetta una serata ricca di film e programmi di intrattenimento, in altre parole, avrete l’imbarazzo della scelta. Ecco la programmazione Rai di questo giovedì sera 9 aprile.

Programmazione TV – Rai1 – 9 Aprile

Torna su Rai1 alle 21.20 una nuova puntata della fiction italiana Doc Nelle tue Mani, con protagonista Luca Argentero. Il titolo della puntata sarà L’Errore, in cui Giulia riporta Andrea in reparto per una paziente che chiede di essere visitata esclusivamente da lui e che n on sa delle sue attuali condizioni. Un errore causato dalla sua amnesia mette però tutti gli specializzandi sotto pressione.

Programmazione TV – Rai2 & Rai3 – 9 Aprile

Programmazione inedita su Rai2, che trasmetterà alle 21.20 il film Captain America – Il Primo Vendicatore. Si tratta del primo capitolo della trilogia dedicata all’ omonimo eroe di fumetti Marvel. Dopo essere stato dichiarato inadatto al servizio militare, Steve Rogers si offre volontario per partecipare a un programma speciale che fara’ di lui un super soldato, il cui nome di battaglia sara’ Capitan America.Mentre su Rai3, alle 21.20 andrà in onda l’opera teatrale Napoli Milionaria, la seconda di quattro grandi commedie del Grande De Filippo.

Programmazione – TV – Rai4 &a Rai5 – 9 Aprile

Su Rai4 alle 21.20 tornerà la serie TV Crimina Minds, con gli episodi 18-19-20 della tredicesima stagione. Nuova serata dedicata al teatro su Rai5, con l’opera teatrale Cavalleria Rusticana Dai Sassi di Matera.