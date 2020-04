Stasera in TV – Programmazione Mediaset – 12 Aprile

Bentrovati alla nostra rubrica Stasera in TV. Buona domenica, ma sopratutto una buona e serena Pasqua, anche se obbligati a passarla in casa. Ecco a voi la programmazione Mediaset di domenica 12 Aprile.

Programmazione TV – Rete4 & Canale5 – 12 Aprile

Su Rete4, alle 21.20 andrà in onda un grande classico del cinema italiano, Banana Joe. Protagonista del film Bud Spencer, che interpreta appunto Banana Joe.Banana Joe vive in un villaggio in Sudamerica chiamato Amantido e commercia banane.Un giorno però un boss mafioso decide di controllare il commercio della fruttae aprire addirittura un casinò, Joe allora cercherà di opporsi. Appuntamento inedito su Canale5, con il film autobiografico Il Papa Buono. Pellicola dedicata alla vita del grande Papa Giovanni Paolo XXIII.

Programmazione TV – Italia 1 – 12 Aprile

Risate assicurate su Italia1 con il programma comico Andrea Pucci in Tolleranza Zero.

Programmazione TV – La5 & Canale20 – 12 Aprile

Su La5 ci sarà il film drammatico Ricetta D’Amore.Mina Jones, giovane donna in carriera, viene inviata in una piccola cittadina di provincia per risollevare le sorti di un ristorante. Per Mina questo incarico rappresenta una sfida. Canale20 che trasmetterà il film Mr Nice Guy.Un cuoco ( Jackie Chan) che lavora in una televisione australiana, suo malgrado, si trova a fare da cuscinetto fra due bande, per fortuna eì abilissimo nelle arti marziali.