Stasera in TV – Programmazione Rai – 12 Aprile

Buongiorno e bentrovati alla nostra rubrica Stasera in TV. Innanzitutto auguri di una serena Pasqua, sicuramente insolita, ma bisogna tenere duro. Ecco a voi la programmazione Rai di domenica 12 Aprile.

Programmazione TV – Rai1 – 12 Aprile

Su Rai1 andrà in onda in occasione della Pasqua, il film biblico Jesus,la vita di Gesù, la sua piena umanità, la sua formazione. E poi l’esperienza delle tentazioni di Satana, in cui Gesù vive il dramma umano del discernimento della sua missione.

Programmazione TV – Rai2 &Rai3 – 12 Aprile

Su Rai2, andrà in onda il talkshow Che Tempo Che Fa, condotto da Fabio Fazio, accompagnato da Luciana Litizzetto. Mentre su Rai3, alle 21.20 ci sarà il film d’animazione Emoji – Accendi le Emozioni.Colorato film d’animazione ambientato in uno smartphone. Gene, un’emoji dotata di tante espressioni facciali, intraprende un avventuroso viaggio fra le App per salvare l’universo delle emoticon.

Programmazione TV – Rai4 & Rai5 – 12 Aprile

Rai4 che alle 21.20 trasmetterà il film fantastico Dragon, dove la principessa Mira viene rapita da un drago durante il giorno del suo matrimonio e fatta prigioniera in una caverna, dove fa la conoscenza di un misterioso uomo anch’esso intrappolato nella caverna, il suo sposo si avventura nella ricerca per salvarla. Mentre su Rai5 ci sarà il documentario Wild Canarie, documentario dedicato alle famose isole, che vi porterà a conoscere la flora e la fauna di questa parte del mondo.