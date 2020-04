Film Stasera in Tv – Vi presento i nostri – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Vi presento i nostri. Produzione statunitense del 2010, è il terzo film della serie nata con “Ti presento i miei”, e seguita da “Mi presenti i tuoi”. Per gli appassionati il film risulta un po’ “stanco”, come se la serie fosse stata portata avanti per troppi episodi. Tuttavia il cast d’eccezione (Stiller, De Niro, Hoffman, Wilson, Streisand, Alba, Keitel) riesce a tenere lo spettatore incollato per tutta la durata della pellicola.

Vi presento i nostri – Trama

Greg è felicemente sposato con Pam e hanno due gemelli, Samantha e Harry. Dopo le durissime prove per essere accettato nella famiglia di Pam, Greg è ormai parte fondamentale della famiglia: bravo marito, ottimo padre, con una carriera in ascesa. Al punto che il suocero Jack, deluso dal tradimento dell’altro genero Bob nei confronti della figlia Debbie, vorrebbe farlo diventare il nuovo capo famiglia.

La vita da sposati e con due figli, però, non è così semplice: tanti impegni di lavoro, una scuola da scegliere per i propri figli – che nonostante siano gemelli, appaiono molto diversi tra loro – e stare dietro alla famiglia richiede attenzioni. E Greg ha anche attirato le attenzioni della bellissima Andi Garcia: una rappresentante di una casa farmaceutica che lo vuole come testimonial di un contro le disfunzioni sessuali. Sarà sopratutto questo a causare una lunga serie di equivoci che avrà il suo culmine nel giorno della festa del quinto compleanno dei gemelli. In quella occasione, con tutta la famiglia allargata riunita, molto verrà frainteso…

Vi presento i nostri – Trailer Video

Vi presento i nostri – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso su Nove (canale 9 del digitale terrestre) alle ore 21.25 di oggi, 15 Aprile 2020. La programmazione di Nove lo prevede al termine dell’episodio 46 della 1° stagione d di Deal With It – Stai al gioco.