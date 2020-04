Film Stasera in Tv – Spy Game – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Spy Game. Produzione statunitense del 2000, il film venne acclamato come un “manifesto” del thriller e delle spy story, salvo perdere un po’ di attualità col passare degli anni perché legato agli eventi di quegli anni. Tony Scott, regista della pellicola, non nascose una certa emozione a dirigere Robert Redford, la cui opera da regista lo ha sempre ispirato. Il film è dedicato ad Elizabeth Jean Scott, madre del regista morta nel 2001. Sempre a lei Ridley Scott, fratello di Tony, ha dedicato Black Hawk Down.

Spy Game – Trama

Nathan Muir è un agente operativo della CIA prossimo alla pensione nel 1991. È stato protagonista in tanti degli scenari più delicati dei decenni precedenti: dalla Guerra Fredda al Vietnam. Proprio in Vietnam recluta, per i servizi segreti statunitensi, il giovane Tom Bishop. All’ultimo giorno di lavoro viene a sapere che il ragazzo, divenuto ormai adulto, è al centro di uno spinoso caso internazionale per aver aiutato in un tentativo di evasione da un carcere cinese una donna occidentale. Nella riunione a Langley, Muir intuisce quale sia il destino del suo amico: verrà lasciato solo e abbandonato per non far saltare un importante accordo tra le due nazioni. Muir finirà per aiutare Bishop, nonostante la donna sia una vecchia conoscenza…

Spy Game – Trailer Video

Spy Game – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: The Spy Game

Genere: Azione, Thriller

Durata: 2h 05m

Anno: 2001

Paese: UK, USA

Regia: Tony Scott

Cast: Robert Redford, Brad Pitt, Catherine McCormack, David Hemmings

Spy Game – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso sul canale del gruppo Mediaset Iris (canale 22 del digitale terrestre) alle ore 21.00 di oggi, 16 Aprile 2020. La programmazione di Iris lo prevede al termine dell’episodio Prova di forza a Casa Diablo – I parte di Walker Texas Ranger.