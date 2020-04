Film Stasera in Tv – Belle & Sebastien 3 Amici per Sempre – Trailer, Dove vederlo ed orario

Stasera in tv il film Belle & Sebastien 3 Amici per Sempre. Produzione francese del 2017, è il terzo capitolo della saga dedicata all’amicizia tra il ragazzino Sebastien e il suo pastore maremmano abruzzese Belle. Il film è tratto dal romanzo di Cecile Aubry. La saga cinematografica è iniziata col primo episodio nel 2013, e questo film chiude la storia, come dal titolo originale “L’ultimo capitolo”. Le storie dei due amici hanno dato vita anche ad almeno due serie a cartoni, una più vecchia e l’altra del 2018, andata in onda in Italia su Rai Gulp. Il film, com’è facile immaginare, è adatto a tutte le età e particolarmente indicato per i più piccoli.

Belle & Sebastien 3 Amici per Sempre – Trama

A 2 anni dal ritrovamento del padre, avvenuto al termine del secondo film, Sebastien è alle prese con i tre cuccioli di Belle. Il suo pastore maremmano ha infatti dato alla vita tre piccoli cagnolini che rallegrano la vita della baita, anche se con qualche divieto che salta, per la rabbia del nonno. Un giorno, però, un uomo si presenta alle porte della tenuta per reclamare la proprietà di Belle, che reagisce particolarmente infastidita. Per i due amici inizia così una nuova avventura tra le montagne, nel tentativo di sfuggire al rapimento…

Belle & Sebastien 3 Amici per Sempre – Trailer Video

Belle & Sebastien 3 Amici per Sempre – La scheda tecnica del film

Titolo Originale: Belle et Sebastien 3: Le Dernier Chapitre

Genere: Avventura

Durata: 1h 35m

Anno: 2017

Paese: Francia

Regia: Clovis Cornillac

Cast: Felix Bossuet, Tcheky Karyo, Clovis Cornillac, Thierry Neuvic

Belle & Sebastien 3 Amici per Sempre – Dove vederlo e orario

Il film sarà trasmesso sul canale Rai 1 (canale 1 del digitale terrestre, anche 501 in HD) alle ore 21.25 di oggi, 17 Aprile 2020. La programmazione di Rai1 lo prevede al termine della puntata odierna del quiz tv “I soliti ignoti – Il ritorno”.